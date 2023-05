Vela: a Marina di Carrara oro Under14 a Edoardo Bastini e Samuele Bardelli del Club Nautico San Bartolomeo al Mare

Si è disputata il 20 e 21 maggio a Marina di Carrara la terza regata Interzonale della stagionale della classe RS Feva, che ha visto sulla linea di partenza 26 equipaggi e si è conclusa con sei prove portate a termine in due giornate di regate, caratterizzate da condizioni di vento tra i 10 e i 13 nodi e da una certa instabilità, poi culminata, durante il pomeriggio della domenica, in un breve acquazzone.

Quattro gli equipaggi del Sanbart in acqua: Edoardo Bastini e Samuele Bardelli, entrambi classe 2011 che, grazie a una condotta di gara attenta e regolare, hanno rappresentato una gradita conferma sul gradino più alto del podio nella categoria Under14, dopo il primo posto conquistato alla regata nazionale disputata in aprile a Marina di Ravenna; Federico Bastini e Carlotta Traverso che, dopo aver alternato posizioni quali un 4° e un 6° posto parziali, con alcune delle singole prove trascorse nelle primissime posizioni, talvolta anche al comando della flotta, hanno poi fatto registrare una flessione nel rendimento generale, terminando la gara all’undicesimo posto.

Viola Pagotto ed Enrico Ganzaroli, protagonisti di una prestazione in chiaroscuro, che ha comunque lasciato intravedere buone possibilità di crescita per il futuro dell’equipaggio e Tommaso Morelli - Davide Albanesi, all’esordio nelle competizioni veliche, equipaggio che ha dimostrato ottimi spunti su cui lavorare per lo staff tecnico coordinato da coach Luigi “Gico” Rognoni.

“Siamo davvero felici della crescita delle ragazze e dei ragazzi del Sanbart - sottolinea Enrico Solaro, Direttore sportivo del Club Nautico di San Bartolomeo al Mare - i sorrisi e l’entusiasmo dei nostri atleti al termine delle trasferte sono quanto di meglio possiamo chiedere perché al di là delle classifiche, siamo convinti che lo sport della vela sia soprattutto divertimento. E’ per noi motivo di grande orgoglio vedere che sempre più ragazzi provenienti dalla scuola vela hanno scelto di dedicarsi alla vela non solo durante il periodo estivo, ma durante tutto il corso dell’anno”.

Gli fa eco Ivan Bastini, Presidente del Sanbàrt, che afferma: “#cresciamoconilmare è il nostro motto ed è il modello secondo cui miriamo ad accompagnare i nostri ragazzi nel loro processo di crescita, ispirato a valori condivisi di squadra e di inclusione, attraverso il quale ci auguriamo di poter contribuire alla formazione di cittadini maturi ed equilibrati”.