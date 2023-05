Ginnastica: sabato scorso al Mercato dei Fiori di Sanremo la seconda prova di 'Ginnastica per tutti'

Si è svolta sabato scorso, al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo, la seconda prova del campionato regionale della 'Ginnastica per Tutti'. Quella a cui hanno dato vita le società Ginnastica Imperia, Viridis Sanremo, Fratellanza Ginnastica Savonese e la Ginnastica Riviera dei Fiori è stata una festa della ginnastica che ha coinvolto circa 250 ginnasti in una lunga giornata di gare, esibizioni e test.

Primo appuntamento della giornata è stata la prova di Gymgiocando, percorso ginnico a squadre con la realizzazione di una coreografia finale a tema che coinvolge i ginnasti in età compresa tra i 4 e 8 anni. 19 le squadre iscritte , con i colorati ed emozionati partecipanti che, nonostante la giovanissima età, hanno eseguito le prove con grinta riscuotendo un caloroso applauso del numeroso pubblico presente.

Questi i ginnasti della 'Riviera dei Fiori': Eleonora Casabianca, Zoe Del Tredici, Alice ed Emma Finiguerra, Michela Breviario, Elisabeth Cattivelli, Emily Cirillo, Alessia Alberucci, Camilla Bianchi, Gioia Janko, Linda Maiga, Michelle Berezovska, Bianca De Nicola, Benedetta Del Mastro, Sofia Trifan, Sophia Verrigni, Chiara D’Ambrosio, Altea Ghione, Matilde Padovani, Matilde Maiga, Alice Brandolini, Giulia Bommarito, Virginia Coletta, Alice Germano, Giulia Cagnacci, Teresa Capriolo, Camilla Di Simone, Elisa Marra, Lisa Alastra, Anastasia Bulavitchi, Camilla Di Giorgio, Esmeralda Draganchuk, Vittoria Altomonte, Letizia Fonte, Giulia Grosso, Aurora Casto Ginevra Raguseo, Tessa Tirotta.Giulia Canavese, Sofia Arcorio, Colombini Cloe, Isa Ceravolo, Alice Nigro, Lara Pop, Adele e Andrea Stella, Isabella Librandi, Flora Botti, Charline Brusco, Arianna e Ginevra Gibellis, Alice Cragnolini, Manuela Sinameta, Rea Ndreka, Reina Pjeci, Benedetta Boeri, Eriona Arapi, Nicole Tirotta, Emma Di Filpo.

Per la prova di preagonistica hanno partecipato, tutti ottenendo il conseguimento del brevetto, per l’artistica: Alex Sacco, Emanuele Norberti, Gioele Chianese, Samuel Illiano, Tommaso Ricci, Matilde Carlino,Sophie Chiorpec, Isabel Cangialosi, Carola Ferro, Miriam Kuriakose, Aurora Gazzano, Bice Manzo, Giulia Parente e Sofia Vecchio.Per la ritmica Sofia Rolando, Ludovica Garibaldi, Lavinia Crespi, Chiara Fedele.

Per la parte competitiva delle prove in programma, nel Promogym , gara con classifica assoluta e per attrezzo, (trave, volteggio, minitrampolino, suolo e volteggio), hanno partecipato ottenendo svariati podi, sempre della Riviera, i ginnasti: Gabriele Norberti, Tomas Padovani, Giorgia Ferrante, Sofia Vecchio, Valery Lanza, Giulia Giammusso, Kayla Mullane, Giulia Prette, Yendry Segovia Cruz, Lisbeth Volpe, Chiara e Alessia Pezzimenti, Martina Olivieri, Allegra Ghilardi, Mia Manferdini, Clara Manti, Jasmine Parrilla, Silvia Negroni, Emma Oggero, Chiara Amati, Cecilia Corradi, Giorgia Di Quinzio, Gloria Gandolfo, Ludovica Ghilardi, Sara Lusha, Greta Martalò, Marta Massimillo, Gresia Pennella, Serena Romeo. Per la ritmica Viola Mangiameli, Elona Spaho, Juliana Dimitriu, Alessia Galli, Ilaria Carbone e Benedetta Navone.

Nell’ultima parte della giornata si è disputata la prova di Syncrogym, prova a squadre con la sola classifica assoluta data dalla somme degli esercizi del collettivo, le coppie e gli attrezzi. Nella prima fascia gradino più alto del podio per le ‘rivierine’ Sofia Berenato, Aurora Bonino, Jasmine Manacer e Noemi Romeo.Nella 2 fascia podio tutto Riviera con oro per Alessia Boeri, Isabella Ciani, Matilde Leone, Vanessa Lucia, Giulia Marini e Rebecca Trifan, argento per Matilda Allaria, Giulia Morano e Arina e Gabriela Sohrai, bronzo per Lucrezia Braiotta , Khaoula Charkaoui, Giorgia Morano, Hilary Nika, Ludovica Silipigni ed Eleonora Visco.Nella gara Open oro per Jessica e Julia Berezovska, Sofia Del Prete, Anna Lo Re, Amelia Manno , Sofia Frasson, Solea Prenga e Carlotta Sica , argento per Arianna Agnese, Serena Ciccia, Serena Bazzoli e Sofia Romeo, bronzo per Tabata De Paolis, Noemi Germano, Adina Luca e Arianna Ardissone.

Una bella giornata di sport resa possibile da tutti i tecnici presenti che con la loro passione e professionalità hanno coinvolto e seguito questi ginnasti molti alle loro prime esperienze in questa tipologia di manifestazioni. Per la Riviera erano presenti Daniela Breggion, Monia Stabile, Elisa Addiego, Lorenza Frascarelli, Damiano Giunta, Andrea Vittoria Rosso, Ilaria Cavicchia, Giulia Bellone, Nicla londri. Presente anche la Direttrice tecnica Regionale FGI del settore della Salute e Fitness e della Ginnastica Per Tutti Alice Frascarelli che ha svolto il ruolo del direttore di gara.

Durante la giornata c’è stata l’esibizione delle nostre ginnaste della sezione agonistica di ritmica che hanno eseguito gli esercizi che porteranno in gara nella finale nazionale del Trofeo ritmiva oltremare in programma dal 26 al 28 maggio a Riccione. Negli stessi giorni, a Fano, le nostre ginnaste del trampolino saranno in gara nella finale nazionale dell’Individuale Silver e il minitrampolino individuale e syncro.

Domenica a Genova si è invece svolta la prima prova del campionato regionale d’Insieme della ginnastica ritmica gold, dove la la società 'Arteginnastica' di Finale Ligure ha ottenuto un brillante secondo posto nella gara giovanile (solo allieve).Nella squadra composta da 6 ginnaste, è ammesso un prestito da un'altra società, e nell’esercizio collettivo alle clavette c’è la nostra Giada Caridi che grazie a questa collaborazione potrà probabilmente prendere parte alla finale nazionale in programma a Folgaria (Trento) nel mese di giugno e vivere un’esperienza gratificante utile per la sua crescita agonistica e per l’intero movimento della nostra sezione GR .