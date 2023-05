Calcio, allenamento della rappresentativa regionale under 16: convocazione per Gabriele Pollifrone della Polisportiva Vallecrosia Academy

Gabriele Pollifrone, portiere degli Allievi della Polisportiva Vallecrosia Academy, è stato convocato dalla FIGC – LND a una seduta di allenamento della Rappresentativa Regionale Under 16, presso il campo sportivo “G. De Vincenzi” a Pietra Ligure, nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Allievi Under 16” del Comitato Regionale, che parteciperà alla quinta edizione del Torneo Internazionale “Eusalp 2023”.

“La convocazione del nostro atleta è motivo di orgoglio e felicità per noi" - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Riteniamo di avere sempre attuato un impegno profuso e di aver investito molto nello sviluppo delle abilità tecniche dei nostri tesserati verso i quali abbiamo mostrato un’attenzione costante. I risultati ottenuti ci riempiono di soddisfazione".