Ventimiglia verso il ballottaggio, Flavio Di Muro: "Sicurezza e decoro sono le priorità" (Foto e video)

“Rinnovamento e competenza sono le caratteristiche che il sindaco di Ventimiglia dovrebbe avere oggi" - dice il candidato sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - “Il rinnovamento non può essere il mio avversario politico con il Partito Democratico che ha già amministrato cinque anni della città e che oggi è sostenuto dai due sindaci uscenti che hanno governato Ventimiglia negli ultimi otto anni. Non sono mai stato in consiglio comunale ma ho avuto diverse esperienze in vari enti dello Stato. Le competenze, sia giuridiche che politiche, sono necessarie ancor più del rinnovamento perché oggi non ci si può improvvisare sindaco con i gravi problemi, spesso di carattere sovracomunali, che ha la nostra città”.

“Sicurezza, che è legata al tema dell’immigrazione, e pulizia sono le priorità da risolvere per garantire più vivibilità a residenti e turisti” - sottolinea Di Muro - “Voglio attuare un patto per Ventimiglia sicura, un accordo di sicurezza urbana tra sindaco e ministro dell’Interno per avere più risorse, più mezzi, più strumenti e più uomini per poter intervenire nelle situazioni di degrado e di illegalità. Se sarò eletto sindaco, dal primo giorno, mostrerò tolleranza zero ai bivacchi, agli accampamenti abusivi e alla delinquenza. Valuteremo le proposte di accoglienza per bambini, donne, soggetti vulnerabili insieme al Governo. Bisogna, inoltre, ridare decoro e dignità alla città”.