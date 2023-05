Imperia, "Il tempo inventato" è il tema della 22esima edizione della Fiera del Libro (video)

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno si svolgerà la 22° Edizione della Fiera del Libro- Festival della Cultura Mediterranea a Imperia, nel centro storico di Porto Maurizio. La manifestazione, inserita nell'elenco nazionale del “Centro per il Libro e la Lettura” Dipartimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Liguria, della Città di Imperia, della Provincia di Imperia e della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona.

È organizzata dal Comitato San Maurizio in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella e il supporto del Comune di Imperia.

L’evento, che inaugura la stagione estiva della città, si svolgerà in via Cascione, nel centro storico di Porto Maurizio. Il tema di quest’anno è “Il tempo inventato”, cioè un tempo che non esiste, "che riguarda l’arte in ogni sua forma. Le opere artistiche infatti ci consegnano una percezione del tempo diversa, 'inventata' dalla creatività degli autori che ci permette di uscire dal nostro tempo, creando nuove prospettive", spiegano gli organizzatori.

Il programma (scaricabile sotto) comprende un ricco 'palinsesto' e numerosi ospiti, volti noti nel mondo dello spettacolo, del giornalismo, della tv, ma non solo. Saranno presenti, tra gli altri, i loro libri Mauro Mazza, Antonio Di Bella, Francesca Michielin, Ezio Greggio, Natasha Stefanenko, Lorenzo Beccati, Marcello Sorgi, Samaritana Rattazzi, Sebastiano Gravina, Marino Magliani, Giulio Geluardi, Guido Harari, Antonio Padellaro, Franco Bianchi.

I salotti in cui si svolgeranno gli incontri e le conversazioni con gli autori saranno l’Isola Mediterranea, la tensostruttura centrale, l’Isola Bianca, il Caffè Maurizio & Charlie e l’Oasi del Gusto, mentre punto performance sarà lo “Spazio senza parole”. Disseminati per la manifestazione vi saranno anche otto punti di ristoro. L’evento, che coinvolge editori, librerie e associazioni culturali, è stato organizzato dal Comitato di San Maurizio con l’immancabile collaborazione di Espansione Eventi di Paola Savella.

Con l'obiettivo di mantenere l'offerta di attenzione e il dibattito sui grandi temi, nell'Isola Mediterranea (tensostruttura centrale), saranno in programma incontri con grandi nomi del giornalismo italiano, della letteratura, della scienza e del cinema. Si alterneranno filosofi, sociologi, psicologi, giornalisti su contenuti normativi relativi a grandi aree come scuola, commercio, alimentazione, sport e gli effetti collaterali dell post pandemia con riflessioni sul tempo che ci appartiene. Altra postazione in Via Cascione davanti al Mercato Coperto l’“Isola Bianca” in un susseguirsi di presentazioni letterarie proposte da case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale. In programma all'Isola Bianca, tra gli altri appuntamenti, anche il medico Massimo Citro

Il 3 giugno alle 19 presso l’Isola Bianca si terrà l’ esibizione dell' OpenOrchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza e domenica 5 giugno ore 17,00 “Chi ha maggior fiato farà miglior musica” Ed. Alzani con l’intervento della Banda Musicale Borghetto S.Nicolò – Città di Bordighera diretta dal Maestro Luca Anghinoni. Il Festival torna ad offrire divulgazioni rilassate su letteratura e poesia, negli spazi dei dehor dei caffè per cui quest'anno che rappresenta il post pandemia ha iniziato con il Caffè Maurizio &Charlie in via xx settembre nei pomeriggi di venerdì 2 e sabato 3 giugno Viene inaugurata una nuova area dedicata ai giochi senza tempo in via Cascione davanti all’ex Banca d’Italia in cui si potranno seguire esibizioni del gioco degli scacchi proposte dal Circolo Scacchistico Imperiese nella giornata di venerdì 2 giugno mentre per sabato e domenica l'Associazione RESPIRO proporrà una carrellata di giochi educativi che si rifanno al passato con la possibilità di accedere gratuitamente alle strutture che saranno allestite e sorvegliate da personale competente e formato.

ExtraFiera - Aspettando il Centenario 1923-2023

- Esposizione di “porte dipinte” realizzata dal gruppo 11 Comuni per Imperia

Undici porte dipinte esposte presso l’Oratorio di Santa Caterina in via San Maurizio a cura Comitato San Giovanni e tradizioni onegliesi

- Venerdì 2 giugno alle ore 16,00 apertura della mostra con relazione di presentazione a cura della Dott.ssa Gabriella Badano. A seguire intermezzo musicale con gli allievi della Scuola di canto e pianoforte dell’Associazione Culturale DO.RE. Musica di Taggia.

- Ore 18,00 presentazione del libro “Annina di Torazza” ristampa curata dal Dott. Gabriele Oreggia e prodotta dal Comitato San Maurizio.

Mostre fotografiche in Via Cascione

- “Minuti privati” di Giorgia Scamaldo e Marco Donatiello

- “Il tempo inventato: sogno, realtà, passioni....” di Agenda Fotografica “Natura a colori” immagini della flora botanica dell’entroterra imperiese a cura della fotografa naturalista Valentina Pulinetti

Area ex Banca d’Italia:

- Venerdì 2 giugno dalle ore 9 alle ore 20 “Scacchi on the road” a cura del Circolo Scacchistico Imperiese- iscrizioni aperte a tutti dalle 9

- Sabato e domenica Ludobus....giochi per tutti a cura dell’Associazione R.E.S.P.I.R.O.

- Domenica 4 giugno - Area ingresso fiera:

ESIBIZIONE CORO della scuola di canto Progetto Voc. Ale: Armonie mediterranee e Canti di mare e di avventura