Serie di iniziative benefiche per la raccolta fondi per la Romagna durante il 'Ventimiglia wine festival'

Anche il ‘Ventimiglia wine Festival’ aiuterà la popolazione dell’Emilia Romagna, colpita dall’alluvione. Dietro le quinte dell’organizzazione è partito un tam tam di proposte che, in poco tempo, hanno portato a definire un progetto concreto di solidarietà.

I primi segnali di vicinanza sono giunti dall’associazione Circolo della Castagnola e dalla rete di esercenti delle DeCo cittadine che, con lo slogan ‘Una castagnola per l’Emilia’ intendono trasformare la vendita dei tradizionali dolcetti ventimigliesi in una raccolta fondi in aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione.

Nella postazione ‘dolce’ in piazzetta delle Erbe, dalle 15 alle 22,30 di sabato e dalle 11,30 alle 14,30 di domenica, si potranno degustare e acquistare i dolci in cambio di un’offerta. Immediata e spontanea l’adesione degli organizzatori all’iniziativa: Confesercenti, Confcommercio e Proloco Intemelia devolveranno a questa finalità il ricavato di un’asta benefica prossimamente in calendario

All’appello dell’evento ventimigliese ci saranno una cinquantina di cantine con oltre cento vini in degustazione, provenienti da quasi tutte le regioni italiane: bollicine, bianchi, rossi e rosè. Nel giardino pensile di Palazzo Biancheri. In via Garibaldi, sabato alle 19, si terrà una speciale performance sul vermouth bianco ‘Rebissu’ della cantina Maixei di Dolceacqua, una delle eccellenze del nostro territorio.

Il Wine Festival avrà pure una sezione dedicata agli hobbisti e all’artigianato con stand posizionati lungo via Garibaldi ma presenti nella sola giornata di sabato. Gli eventi in programma durante il Festival sono davvero numerosi: masterclass, presentazione libri, conferenze, tour in bike per vigneti e cantine, tour culturali, mostre pittoriche, tanti motivi per scegliere Ventimiglia come meta per trascorrere un piacevole fine settimana.