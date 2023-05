Pallavolo: percorso quasi netto per le formazioni della scuola di pallavolo Mazzucchelli nell'ultimo fine settimana

Sta per terminare la stagione sportiva ma gli impegni proseguono per le squadre della scuola di pallavolo Mazzucchelli che, in quest’ultimo weekend sportivo, hanno ottenuto risultati molto positivi.

A Toirano si è disputata la final four Under 13 3x3 maschile, alla quale ha partecipato la squadra Mazzucard. La compagine green ha dato il via alle danze affrontando i padroni di casa, imponendosi 2-0 (15/14 e 15/13). Grazie a questa vittoria la Mazzucchelli disputato la finale per il 1° e 2° posto contro il Bordivolley. In questo caso è stata sconfitta per 2-0 (14/15 e 10/25) classificandosi così in seconda posizione. Con il secondo è comunque arrivata la qualificazione per la fase regionale che si terrà il 10 giugno a Genova. “E’ stato un successo quasi del tutto inaspettato ma meritato. Gran parte dei ragazzi sono sottoleva per questo campionato e nonostante ciò, con impegno e dedizione, hanno ottenuto questo risultato fantastico. Ora testa alla fase regionale”: queste le parole di coach Del Toro alla fine della giornata.

La Mazzucchelli Under 12 Misto FIPAV ha ospitato Pallavolo Fornaci Savonese, imponendosi per 2-0 in una partita praticamente a senso unico (25/5 e 25/11). Nel pomeriggio ritorno in campo contro il Maremola Volley. Partita molto equilibrata, con i matuziani più concreti e vinvitori per 2-0 (25/22 e 25/18). Ottenuto in questo modo il pass per le final four che si disputeranno domenica prossima.

A Villa Citera è andata in scena l’ultima giornata del campionato Under 13 femminile del CSI tra il Conad City Mazzu e il Nova Volley. Ottima prestazione delle ragazze matuziane che, con il punteggio di 3-0, sono riuscite a chiudere in bellezza il campionato.

A Finale Ligure sono andate in scena le gare di qualificazione Under 12 misto FIPAV al quale ha preso parte la formazione Mazzucard. Vittoria per 2-0 con non poche difficoltà (25/18 e 25/22) e contro il Golfo di Diana Volley (25/14 e 25/18). Grazie a queste due ottime prestazioni la compaggine green potrà disputare le final four Fipav che si terranno tra pochi giorni.

A Savona è andato in scena il playoff della terza divisione femminile tra il Vbc Savona Bianca e la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu. Ottima vittoria per le ragazze green che, con un netto 3-0, sono riuscite ad imporsi sulla squadra di casa. Il team matuziano ha giocato molto bene per grandi tratti della partita dando vita a ottime fasi di gioco sia in attacco che in difesa e dando dimostrazione di saper gestire le fasi critiche. Nel complesso una bella prova corale di squadra.

Ad Albisola superiore si è disputato il secondo incontro dei quarti Under 13 femminile FIPAV tra il Rotondo Planet Volley e la Conad City Mazzu. Prestazione superlativa quella della formazione green che in un match tutt’altro che facile e molto impegnativo è riuscita ad imporsi per 2-1 (23/25, 28/26 e 25/22), contro la prima classificata dell’altro girone, dando prova di grande compattezza difensiva ma anche di grande concretezza in fase offensiva. Grazie a questa prestazione di alto livello, la formazione green è pronta per giocarsi le Final Four territoriali del 2 giugno..

Ad Alassio le ragazze della Mazzu hanno dovuto affrontare l’Alassio Laigueglia Volley nella 14a giornata del campionato di seconda divisione femminile FIPAV. L’incontro è terminato con un netto 3-0 (25/6, 25/18 e 25/13) per le matuziane che grazie a questa vittoria sono diventate le nuove capolista del torneo. Le ragazze green hanno disputato una buona partita mostrando ottime azioni di gioco sia in fase d’attacco che in fase difensiva che non hanno lasciato scampo alla squadra di casa.