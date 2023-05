Ottimi risultati per gli atleti della 'Biancheri' di Ventimiglia agli studenteschi di atletica leggera (Foto)

Si sono disputati ieri ad Imperia, al campo di atletica leggera ‘Angelo Lagorio’, i campionati sportivi studenteschi di atletica. I ragazzi (tutti undicenni), provenienti da diverse scuole secondarie di primo grado della provincia, hanno disputato in quest’occasione le gare della fase provinciale di atletica su pista.

La scuola Biancheri dell’I.C. 1 di Ventimiglia si porta a casa 5 ottimi risultati:

- Noemi Aloi - 60 ostacoli, medaglia d’oro;

- Manuel Ventura - salto in lungo, medaglia d’oro;

- Sofia Craparo - 60 mt, medaglia di bronzo;

- Linda Lunetto - marcia, medaglia di bronzo;

- Matilde Pesco - vortex, medaglia di bronzo.

Soddisfatte le docenti Montessoro e Bastianelli che attraverso il gruppo sportivo iniziato a settembre sono riuscite a selezionare una bella squadra di ragazzi del primo anno e che hanno ottenuto risultati straordinari.

La settimana scorsa due alunni delle classi 2a e 3a, Daniele Zuccaro e Riccardo Meletta dopo aver superato le selezioni provinciali il 18 aprile (nel salto in alto Zuccaro vincendo la medaglia d’oro e Meletta nella corsa di velocita 80 mt sempre medaglia d’oro), si sono qualificati per i Regionali del 17 maggio a Genova ottenendo entrambi la medaglia di bronzo.

Oltre ai grandi risultati ottenuti nell’atletica leggera, da evidenziare la partecipazione al campionato studentesco di calcio che si è tenuto il 3 marzo ad Imperia vincendo la fase provinciale. Importante anche la qualificazione ai campionati regionali del basket NBA: ha partecipato la squadra di alunni che ha svolto il laboratorio sportivo del ‘Mercoledi di basket’, tenuto dal vice Preside Teo Panetta, allenatore.

La stagione sportiva dell’I.C 1 Biancheri di Ventimiglia si concluderà mercoledì prossimo con un torneo di pallamano che vedrà in campo le squadre composte da alunni della scuola Biancheri e della scuola media di Roverino, a chiusura di un anno scolastico veramente eccellente, non solo per i grandi risultati, ma per la partecipazione di tantissimi ragazzi che hanno potuto provare tante specialità sportive, con grande gioia, arricchendo la loro esperienza scolastica anche con nuovi rapporti di amicizia.