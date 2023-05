Ottimi risultati in quattro differenti gare per gli atleti della 'Sanremo Triathlon 1992' nell'ultimo weekend

Quello appena trascorso è stato un fine settimana intenso per gli atleti della Riviera Triathlon 1992 che sono stati impegnati su 4 campi gara differenti. Claudia Novaro, Cristina Capacci e Cristina Cosentino volano in Sardegna e prendono parte all’evento SwimTheIsland di San Teodoro partecipando alle gare di nuoto in acque libere sulle distanze di 800 mt e 2,4 km. Nella classificata della combinata (0,8 km + 2,4 km) Claudia sale sul 3° gradino del podio.

A Pietra Ligure torna il Triathlon Olimpico dopo 3 anni di stop causa COVID. Folta la partecipazione degli atleti del sodalizio sanremese che piazza due uomini in Top10. Vittorio Russo arriva 4°, ai piedi del podio, e vince la categoria Junior. Dominique Bolaboto è 7° e vince la categoria S2. A seguire Cesare Russo 88°, Massimo Barberis 98°, Eric Lanteri 102°, Gaetano Trimarchi 116°, Alessandro Ramò 127° e Stefano Landini 193°. 20ima assoluta e 2a categoria M3, Barbara Bonfante.

Sempre a Pietra Ligure è andato in scena anche il Nuota e Corri. Massimo Rossano conquista il 2° posto assoluto nella classifica maschile mentre Paolo Bricola e Monica Fierile chiudono 15imi tra le staffette.

Infine, il settore giovanile ha preso parte alla 3a tappa del circuito Nord Ovest tenutasi a Varedo. Nicolò Dagati e Tommaso Battaglio chiudono rispettivamente 38° e 48° nella classifica riservata agli Youth A. Nicolò Reitano e Michele Bonsignorio terminano rispettivamento al 10° e 29° posto della categoria Ragazzi. Carla Callari è 15ima nella categoria Esordienti. Roberto Vivaldi, invece, è 28° nella categoria Esordienti.