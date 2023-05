Bordighera, verifica straordinaria di cassa per il rieletto sindaco Ingenito "In attesa del ricorso solo ordinaria amministrazione" (Foto e video)

Si è svolta, questa mattina in Comune a Bordighera, la firma della verifica straordinaria di cassa. Erano presenti il sindaco Vittorio Ingenito e i consiglieri di maggioranza.

“Come già ribadito, la richiesta della lista Bassi di verificare o riconteggiare le schede elettorali appare comprensibile”. Lo ha detto il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, in relazione alla decisione del suo contendente alle ultime elezione di ricorrere al Tar a margine della firma, apposta oggi, sulla verifica straordinaria di cassa.

“Abbiamo oltre 21 milioni di cassa presenti - prosegue - e 5 milioni di avanzo disponibili. Siamo pronti per ripartire con tante energie in più. Dobbiamo attendere l’esito eventuale del riconteggio con il ricorso al Tar ma dovrà essere più che fondato. La commissione elettorale ha accertato che non ci sono schede contestate e, quindi, dovranno esserci fatti o errori dei quali non abbiamo contezza. Entro venerdì avremo la Giunta e, se dovrà essere presentato il ricorso molti investimenti dovranno attendere. Tra questi la sicurezza, l’ambiente, per il ripascimento delle spiagge e gli incentivi per le strutture alberghiere. Con la pendenza di un ricorso dovremo fare delle valutazioni. In questi casi il Tar si esprime solitamente in tempi rapidi ma c’è pure un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Quindi dovremo essere cauti ma anche comprendere le fondate ragioni, per le quali si ritiene che il voto sia da riconteggiare”.

“E' chiaro che – termina Ingenito - nell'attesa delle decisioni del Tar, in caso di ricorso da parte della lista Bassi, l'attività della Giunta potrà essere portata avanti solo nei limiti dell'ordinaria amministrazione”.

È stata anche fissata la data del primo consiglio comunale (mercoledì 31 maggio alle 17.30) che sarà formato da 11 esponenti della maggioranza, ovvero della lista ‘Bordighera Vince’ (Marco Laganà, Melina Rodà, Marzia Baldassarre, Walter Sorriento, Stefano Gnutti, Martina Sferrazza, Giovanni Allavena, Barbara Bonavia, Massimiliano Di Vito, Laura Pastore e Mauro Bozzarelli), 4 della lista ‘Bassi Sindaco’ (Massimiliano Bassi, Alessandro Albanese, Fulvio Debenedetti e Sara Piantoni) e uno della lista ‘Insieme’, Giuseppe Trucchi, già consigliere nella precedente tornata.