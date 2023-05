Imperia: terminato il laboratorio di teatro, doppio spettacolo nel fine settimana allo 'Spazio Vuoto'

Al via gli spettacoli di fine corso del laboratorio di teatro ‘Lo Spazio Vuoto - Corso Bambini’ con gli insegnanti Federica Siri e Livia Carli.

Allo ‘Spazio Vuoto’ di via Bonfante 37 in Galleria degli Orti, sabato e domenica alle 20.30, andrà in scena lo spettacolo dal titolo ‘La storia di tutte le storie’, liberamente tratto da Gianni Rodari.

Sabato si esibiranno i bimbi Ginevra Auddino, Valentina Barco, Martina Cargnino Matolda, Olivia Costa, Agata De Silvestri, Olimpia Dessimoni, Thea Gotta, Cielo Carlotta Grassi, Matilde Martini, Mattia Morabito, Luna Jane Novaro, Margherita Odasso, Nicola Odasso, Victoria Jane Trevia.

Domenica si esibiranno i bimbi Mattia Agnese, Isabelle Alonzo, Matilde Borghese, Gaia Carattini, Zoe Corazza, Anna Dall'Orto, Leila Delpiano, Leone Di Marco, Lea Emerigo, Elia Foti, Elena Leonardi, Valeria Leonardi, Matilde Martini, Vania Maulicino, Francesco Paternò, Bianca Roggero, Larissa Rossano, Viola Tirotto, Sofia Trapani, Leonardo Vota.