A Diano Castello in arrivo il 1° Festival Gin nel Borgo, evento dedicato ai gin della Riviera Ligure

In attesa del Premio Vermentino, che nel secondo weekend di luglio manderà in scena la sua 30a edizione, a Diano Castello si alza la gradazione alcolica per un nuovo evento, “Gin nel Borgo, festival dei distillati di ginepro della Riviera Ligure”, fissato per il tardo pomeriggio e la serata di sabato 17 giugno, nella centralissima piazza Matteotti. L’idea è dell’amministrazione comunale, che ha notato il crescente interesse, anche in Liguria, per i distillati a base di bacche di ginepro e ha voluto dedicargli una manifestazione. Saranno sei ore (dalle 18 alle 24, con bus navetta gratuito dalla costa) all’insegna di bevende, cibo e musica. Sei saranno anche gli stand delle aziende, con base in località delle province di Imperia e Savona, che presenteranno e faranno degustare i loro prodotti, ognuno caratterizzato da differenti ingredienti e tecniche di lavorazione, quindi aromi e sentori: Barbarasa Gin (Pompeiana), Gin del Molo (Varigotti), Pier67 Gin (Savona), Taggiasco Gin (Badalucco), The Hanbury Gin (Ventimiglia) e l’ultimo in ordine di apparizione sul mercato, solo da poche settimane disponibile nei bar, Dea Diana Gin (Diano Castello). A declinare i sei gin in numerose ricette (tradizionali ed esclusive dei singoli prodotti) saranno alcuni barman professionisti, cui sarà riservata un’apposita area. Uno spazio espositivo sarà invece dedicato a campioni di gin provenienti da altre località della Liguria.

La parte food di Gin nel Borgo sarà curata, con specialità tipiche e stuzzicanti proposte, dalle locali associazioni Amici del Castello, Famia Dianese, Pro Loco Alta Valle Dianese e Rebattabuse. Non mancherà la birra, servita dal birrificio artigianale Nadir (Sanremo).

Due le band che saliranno sul palco per dar vita a due differenti momenti musicali: dapprima i Wine and Roses (Chantalle Allomello, Piero Mareri, Mauro Demoro, Marcello Repola, Marco Moro), con un ampio repertorio jazz - tra swing, ballad e bossa nova -, mentre la seconda parte della serata vedrà protagonista il gruppo Il Cielo d’Irlanda (Fabio Nuti, Costantino Lengueglia, Marco Osti e Marino Tomatis) con brani rock e della tradizionale irlandese.

Aggiornamenti sull’evento saranno inserito sulla pagina Facebook Festival Gin nel Borgo.

Per il paese delle lone si avvicina intanto anche l’appuntamento con l’attesissima 30a edizione del Premio Vermentino, in calendario dal 7 al 9 luglio, per la quarta volta a carattere nazionale. Alla tradizionale rassegna, che Diano Castello, dal 2020 entrato a far parte del circuito dei borghi più belli d’Italia, ospita ininterrottamente dal 1994, sono attese oltre cento etichette, in rappresentanza di tutte le zone di produzione, ovvero Liguria, Toscana, Sardegna, Lazio, Umbria, Puglia e Sicilia. A presiedere la commissione tecnica di valutazione sarà ancora Paolo Massobrio, stimatissimo giornalista ed uno dei massimi esperti italiani del settore.

Queste le schede dei sei distillati su cui sarà incentrato l’evento Festival Gin nel Borgo del 17 giugno a Diano Castello.

BARBARASA GIN

Località: Pompeiana

Contenuto della bottiglia: 70 cl

Gradazione alcolica: 43°

Descrizione: a base di ginepro, scorze di limone e pompelmo rosa, bacche di goji, rosmarino, foglie di mirto e di ulivo taggiasco.

Tecnica: London Dry Gin, distillazione con alambicco a colonna parzialmente in correnti di vapore.

Anno di inizio produzione: 2022

Web: www.barbarasagin.com

DEA DIANA GIN

Località: Diano Castello

Contenuto della bottiglia: 70 cl

Gradazione alcolica: 43°

Descrizione: a base di bacche di ginepro, foglie di Vermentino, basilico, arancia, tarassaco e coriandolo.

Tecnica: London Dry Gin, distillazione con alambicco discontinuo.

Anno di inizio produzione: 2023

Web: www.deadianagin.com

THE HANBURY GIN

Località: Ventimiglia

Contenuto della bottiglia: 50 cl

Gradazione alcolica: 42°

Descrizione: a base di bacche di ginepro, cannella, rosmarino, iris, ginepro, angelica, lime, mirto, arancio, fiori d’arancio, rosa bulgara.

Tecnica: Distilled Compound Gin, distillato a mano utilizzando diverse tecniche a seconda delle botaniche, tra cui piccoli impianti discontinui a bagnomaria ed impianti sottovuoto.

Anno di inizio produzione: 2022

Web: instagram.com/the_hanburygin

GIN DEL MOLO

Località: Varigotti

Contenuto della bottiglia: 50 cl

Gradazione alcolica: 42°

Descrizione: a base di bacche di ginepro, limone, timo, cordiandolo e sale integrale marino.

Tecnica: Distilled Compound Gin, infusione a freddo e distillazione sottovuoto.

Anno di inizio produzione: 2020

Web: www.gindelmolo.it

PIER67 GIN

Località: Savona

Contenuto della bottiglia: 50 cl

Gradazione alcolica: 40°

Descrizione: sapore mediterraneo, a base di bacche di ginepro, rosmarino e alloro freschi, pepe, chiodi di garofano, con il sentore dolce-amaro del chinotto.

Tecnica: Distilled Gin, distillazione durante la luna piena con alambicco discontinuo.

Anno di inizio produzione: 2022

Web: www.pier67gin.com

TAGGIASCO GIN

Località: Badalucco

Contenuto della bottiglia: 70 cl

Gradazione alcolica: 44°

Descrizione: a base di bacche di ginepro, coriandolo, pepe rosa e olive Taggiasche Roi asciutte.

Tecnica: Italian Distilled Gin, distillato a bassa temperatura

Anno di inizio produzione: 2018

Web: www.taggiasco.com