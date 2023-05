L'impatto dell'abbigliamento professionale per la ristorazione sul successo dell'attività di catering: le soluzioni di abbigliamento Giblor’s

L’abito non fa il monaco ma di sicuro il modo in cui ci si veste passa un messaggio su chi siamo e sulla nostra filosofia di vita. Se questo vale per la vita privata vale anche per la vita professionale: “vestirsi bene per il successo” è importante perché il modo in cui ci presentiamo sul posto di lavoro può avere un impatto significativo sul modo in cui siamo percepiti dagli altri, sia colleghi sia clienti reali e potenziali. Questo è particolarmente vero nel mondo del catering, dove la presentazione è praticamente tutto e tutto va curato nel dettaglio. Non è solo il cibo che deve avere un aspetto e un sapore fantastici, ma anche il personale in servizio deve avere un aspetto consono all’attività svolta: dall’uniforme dello chef alle camicie e pantaloni dei camerieri. Ecco che il giusto abbigliamento professionale può fare la differenza nel modo in cui gli invitati percepiscono l'evento a cui prendono parte e l'azienda che lo ha organizzato. In questo articolo cercheremo di mostrare l'impatto dell'abbigliamento professionale sul successo dell'attività di catering e perché è essenziale investire in uniformi e abbigliamento di alta qualità per il vostro personale, ponendo particolare attenzione al contributo che Giblor’s, azienda italiana di abbigliamento professionale, è in grado di dare al vostro business fornendo tutto il necessario per il vostro staff. Sia che siate i titolari di un'attività di catering e desideriate saperne di più per far crescere l’immagine della vostra azienda, sia che siate parte di uno staff di catering e vogliate prendere maggiore consapevolezza dell’importanza che ha il vostro modo di vestire mentre siete in servizio e vogliate condividerlo con il vostro capo e il vostro staff, sia che siate semplicemente curiosi di sapere, continuate a leggere!

Come l'abbigliamento professionale può influenzare la percezione che i clienti hanno della vostra attività e far crescere il vostro business

Quando ci si presenta in servizio ad un catering, che sia il banchetto di un matrimonio o un pranzo o una cena aziendale, il personale in servizio è il rappresentante dell’azienda per cui lavora. Non solo il modo in cui serve i commensali ma anche il modo in cui si presenta a loro influenza la percezione che i clienti e gli ospiti hanno sia dell’evento sia dell’azienda nel suo complesso. Le politiche di abbigliamento dell’industria della ristorazione delineano il dress code per il personale a seconda della tipologia di evento in cui è chiamato a prestare servizio - ad esempio, se si partecipa a un evento formale, il personale dovrà indossare un abbigliamento più formale rispetto a un evento informale – e del ruolo che ricopre - ci sono regole specifiche per l'abbigliamento dei cuochi e dei membri del personale di servizio.

Per questo motivo si deve prestare molta attenzione all’abbigliamento del personale affinché questo:

contribuisca a creare un'immagine di affidabilità e professionalità : un personale ben vestito può far sentire i clienti a proprio agio e tranquilli, consapevoli del fatto di essersi affidati a professionisti esperti del settore

influenzi la percezione dei clienti sulla qualità del servizio : un personale che indossa uniformi pulite e ben curate può aiutare gli ospiti ad apprezzare l’evento percependolo come di alta qualità e con grande attenzione ai dettagli; la percezione dell’evento sarà di conseguenza la percezione che i clienti e gli ospiti avranno dell’azienda nel suo complesso e quando questa percezione è ottima apre le porte a clienti fidelizzati e all’acquisizione di nuovi clienti

può aiutare a creare un'immagine di branding per la vostra attività: se l’abbigliamento del personale oltre ad essere di alta qualità è anche personalizzato con il logo della vostra attività, potrebbe aumentare la consapevolezza del marchio e la visibilità dell'attività.

Come scegliere l'abbigliamento giusto per il personale di catering

Una volta che è ben chiaro il ruolo decisivo che ha l’abbigliamento del personale, il titolare dell’azienda deve saperlo scegliere adeguatamente tenendo conto:

delle politiche di abbigliamento dell’industria della ristorazione (cui sopra si è fatto cenno): eventi formali richiederanno al personale di servizio indossare abiti formali come giacche e cravatte, mentre eventi informali richiederanno al personale di indossare abiti casual come jeans e magliette

del periodo dell’anno e del clima

della qualità e funzionalità dei capi di abbigliamento professionali: uniformi, camici, camicie ma anche pantaloni e calzature devono essere confortevoli e funzionali oltre che esteticamente belli, in modo che il personale possa muoversi liberamente durante il servizio

dell’immagine che vuole dare della sua attività.

Ruolo delle uniformi nell'abbigliamento professionale per il catering

Le divise da lavoro, o uniformi, giocano un ruolo fondamentale per il catering: da un lato senza dubbio rendono riconoscibile lo staff ai clienti, dall’altro contribuiscono a creare un'immagine di affidabilità e professionalità del personale di servizio (ovviamente devono essere pulite e ben curate per creare un'immagine professionale per la vostra attività) e, soprattutto quando si tratta di uniformi personalizzate con il logo aziendale possono creare un'immagine di branding per la vostra attività e aumentare la consapevolezza del marchio.

Tutti i vantaggi dell'investire in abbigliamento per la ristorazione di alta qualità: le soluzioni di abbigliamento Giblor’s

L'investimento in abbigliamento per ristoranti di alta qualità può portare molti benefici per la vostra attività: sopra ne abbiamo visti parecchi. Oltre a creare un'immagine di affidabilità e professionalità del personale di servizio, aumentare la consapevolezza del marchio e la visibilità dell'attività, fidelizzare i clienti vecchi e acquisirne di nuovi, l'abbigliamento di alta qualità può anche:

aumentare la motivazione, la produttività, l’efficacia e la soddisfazione dei dipendenti: una giacca da cuoco, così come una camicia da cameriere in materiale funzionale sono in grado di creare un senso appartenenza ad una squadra, di mettere il personale a proprio agio, facendolo sentire libero di svolgere il proprio lavoro senza impedimenti causati da ciò che indossa e lo possono far sentire

ridurre i costi di manutenzione e aumentare il periodo di vita utile dei capi di abbigliamento: in genere capi di alta qualità durano più a lungo rispetto a quelli di bassa qualità e sono anche più facili da pulire.

Giblor’s è il brand italiano che da decenni si occupa di creare capii di abbigliamento professionali che allo stesso tempo portano la firma italiana del design sartoriale e della qualità Made in Italy e la funzionalità di capi che sono frutto di studi e tecnologie innovative sui materiali usati per i capi di abbigliamento funzionale.

Giblor’s è sinonimo di abbigliamento di qualità, stile e comodità: è in grado di offrirvi tutto ciò che vi serve per vestire il vostro personale in maniera accurata, raffinata e mettendolo nelle condizioni di lavorare in piena sicurezza e a proprio agio: dalla giacca cuoco al gilet uomo e donna, ai pantaloni e alle camicie per entrambi i sessi.

