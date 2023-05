Molte persone che lavorano in certi settori si sono sentiti porre la domanda da parte di cittadini che chiedevano come avere un mutuo se sei segnalato perché visto che negli ultimi anni siamo stati tutti investiti da una grande crisi economica dovuta alla pandemia alla guerra ci sono molte persone non riescono a pagare mutui e prestiti o comunque alcune rate di essi:quindi vengono segnalati come cattivi pagatori.

Questo è il motivo per il quale sia le banche e le finanziarie saranno meno propense a concedere prestiti per acquistare case, macchine o altri beni: però ci si chiede se c è una modalità per la quale i cattivi pagatori possono ottenere addirittura un mutuo.

Innanzitutto un cattivo pagatore è colui che quanto ha beneficiato di un prestito di un mutuo non è riuscito a restituire nei tempi stabiliti:questo farà sì che se anche poi il debito verrà sfruttato nel momento in cui si tratta anche solo del pagamento di due rate, si potrebbe essere inseriti per almeno un anno nella lista dei Crif.

Ma visto che tutti gli istituti di credito prima di rilasciare un mutuo o un prestito consultano questo database, sarà poi difficile avere un presto nel momento in cui si risulterà all'interno come cattivo pagatore.

In genere comunque nel momento in cui si onora il proprio debito si viene cancellati in maniera automatica: però ci possono essere degli errori tecnici che rischiano di farci restare associati a quel debito.

Ed ecco perché è sempre consigliabile rivolgersi alla banca che ha dato il prestito poi perché ognuna di esse ha il proprio modulo che serve per la cancellazione di quei dati.

In definitiva possiamo affermare che per ottenere un mutuo dopo che si è stati segnalati al Crif bisogna aspettare che il nome sia cancellato dalla lista perché nel momento in cui chiediamo un mutuo e ci troviamo ancora nella posizione di dover pagare le rate che restano di un finanziamento già scaduto, per ottenerlo dobbiamo saltare ancora quanto è dovuto per poter essere cancellati da quella lista.

Cosa altro c'è da considerare in questi casi

In pratica quindi sarà molto meglio richiedere la cancellazione del registro prima di avere un nuovo mutuo o di provare a richiederlo. Tenendo presente che la cancellazione di solito avviene entro un anno ma in alcune singole situazioni o addirittura possono passare anche 36 mesi.

In ogni caso è bene anche dire che chi vuole ottenere subito un mutuo senza aspettare di essere eliminato dalla lista, e nonostante questo è considerato un cattivo pagatore, dovrebbe rivolgersi a una banca o un istituto che hanno meno rigidità su queste cose, tenendo presente che se i ritardi sono davvero eccessivi sarà impossibile avere il mutuo prima della cancellazione della lista.

Ricordiamo infine che ci sono delle banche che daranno dei mutui chiamati ipotecaria anche a quelli cattivi pagatori che però sono dei loro clienti con un passato finanziario già conosciuto.

Però in questi casi l’istituto in questione dovrà stabilire se la durata massima del mutuo nonché gli importi massimi erogabili.