L' attenzione prima accensione caldaia è doverosa se l'obiettivo è quello di avere un ottimo percorso col dispositivo di riscaldamento che è così importante per il comfort domestico e non solo perché ci si può riscaldare in inverno ma anche perché tutto l'anno servirà per l’acqua calda dei sanitari.

Proprio questo è il motivo per il quale è una persona quando acquista una caldaia insieme alla sua famiglia non bada a spese Perché si rende conto che c'è bisogno di un dispositivo che sia veramente valido e che duri molto tempo però ci sono delle fasi da rispettare, partendo dal fatto che c'è bisogno di un tecnico che vada a casa del cliente per installarla e che spesso lavora nei centri di assistenza collegati a un'azienda specifica di quel settore.

Questa è una cosa molto positiva perché significa che conoscere al meglio il dispositivo di quella azienda e di conseguenza non farà nessun errore nell'installazione. Fermo restando che alla fine di quest'ultimo ci sarà quello che si chiama collaudo e prima accensione.

Si tratta di fasi importanti sia dal punto di vista pratico che formale e cioè nel primo caso perché ci sarà bisogno di capire se è l installazione è stata fatta in maniera perfetta oppure se ci sono problemi perché in casi di anomalie bisogna intervenire subito;nella peggiore delle ipotesi bisognerà far sostituire la caldaia dell’azienda per difetti di fabbrica.

Questa è una cosa che avviene molto di rado però in ogni caso è molto importante la prima accensione e il collaudo per avere la dichiarazione di conformità che servirà poi per farsi attivare la garanzia che in alcuni casi dura molto di più di quello che il cliente aveva pensato perché l'azienda darà la possibilità di pagare per allungarla.

Nel momento in cui si arriva a questo punto significa che tutto è andato nel migliore dei modi:di conseguenza può iniziare il proprio percorso con la caldaia che non dovrà mai essere abbandonata a se stessa, soprattutto se abbiamo fatto un investimento molto cospicuo nel senso che dovremo chiamare tecnici per le revisione obbligatoria ma anche per le manutenzione periodica.

Perché ha molto perso la manutenzione periodica

Spesso le persone fanno l'errore di chiamare il tecnico per la caldaia solo per la revisione obbligatoria perché hanno paura di prendere le multe ma in realtà bisognerebbe cambiare mentalità e rendersi conto che chiamare il tecnico per la manutenzione periodica serve anche per accertarsi che il dispositivo sta funzionando nel migliore dei modi sia per quanto riguarda l'aspetto ambientale che per l’aspetto energetico,complice nel bene e nel male dei consumi più o meno alti.

Quest'ultima è una cosa molto importante specialmente in questo momento storico nel quale molte persone hanno avuto problemi con le bollette della luce e a maggior ragione c e bisogno di una caldaia che sia performante e che non ci faccia sprecare energia.

Chiaramente se abbiamo comprato una di alto livello saremo avvantaggiati perché non sempre dovremmo chiamare il tecnico ma a patto di essere precisi sulla manutenzione periodica