Sanremo: residenti di Coldirodi protestano per il parco giochi alla Madonna Pellegrina (Foto)

Un nostro lettore di frazione Coldirodi a Sanremo ci ha scritto per chiedere un intervento del Comune, al piccolo parco per bambini di località Madonna Pellegrina:

“Si tratta di una zona panoramica di eccellenza, meta di molti turisti che osservano il panorama ma la cornice è di cassonetti dei rifiuti in primo piano. A fianco del piccolo Santuario c’è l'unico parco giochi della frazione ed è presente un solo intrattenimento per i bambini, mentre un tempo l'area era piena di giochi. I bimbi di Coldirodi non hanno diritto ad avere qualcosa in più?”