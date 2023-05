Camporosso: sabato con il Liceo Aprosio e l'associazione Stellaria c'è 'A rivedere le stelle'

Il Liceo Aprosio di Ventimiglia si trasforma in polo culturale per il territorio. Il club di astronomia del Liceo Aprosio, a conclusione degli incontri di quest'anno, in collaborazione con l'associazione Stellaria, organizza ‘A riveder le stelle’, in calendario sabato alle 21.30 presso la spiaggia di Camporosso.

In questa occasione gli studenti intratterranno il pubblico con notizie e curiosità e i partecipanti potranno osservare al telescopio e a occhio nudo gli oggetti celesti del cielo primaverile: uno spettacolo unico da non perdere.