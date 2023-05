Nuoto: ottimi risultati per gli atleti della 'Sanremo Like Swim' al concentramento di Genova

Bracciata dopo bracciata, la ‘Sanremo Like Swim’ risale la corrente e vira verso le prossime sfide con una rinnovata spinta. Lo scorso 18 e 19 maggio è toccato alle ragazze e ai ragazzi del concentramento A della ‘Sciorba’ (valido per la prima prova regionale di categoria in vasca lunga) distinguersi in un campo gara che rappresenta sempre, per tutti, un’incognita.

Per questo acquisiscono ancora maggior rilievo le vittorie di Leonardo Laura (2009) e Riccardo Giraudo (2008) nei 50 delfino, di Riccardo Gibelli (2008) nei 100 sempre a delfino, di Stefano Spetro (2003) nei 50 dorso e nuovamente di uno scatenato Riccardo Giraudo nei 100 stile libero.

Ottimi anche gli argenti di Edoardo Dolce (2007) nei 200 rana, di Chiara Ballarini (2009) nei 50 dorso, di Renzo Bedin (2007) nei 50 stile libero e dell’onnipresente Stefano Spetro (2003) nei 50 e nei 100 SL. Su un podio che si è fatto via via sempre più stretto, sono saliti anche i terzi Leonardo Maravigli (2005) nei 50 SL e Letizia Giusto (2007) nei 200 RN.

Attenzione però anche ai piazzamenti, in tutti i casi di assolutissimo valore: si pensi ancora a Leonardo Maravigli (2005) quarto nei 100 DF, a Leonardo Laura, quarto anch’egli nella tripletta 50, 100 e 200 SL, ai quinti posti di Emma Berrino (2008) nei 200 SL e di Letizia Giusto (2007) nei 100 RN, ai sesti delle stesse Berrino nei 50 DF e Giusto nei 50 RN, e di Alice Torre (2007) nei 50 DS, si prosegua col settimo di Chiara Ravera (2008) nei 400 SL, con gli ottavi di Ballarini nei 50 SL e di Garabello (2009) nei 100 RN, coi noni di Torre nei 50 e 100 SL, nuovamente di Ballarini nei 100 SL e di Rolando della Giovanna (2009) nei 100 RN, col decimo di Berrino dei 100 SL, con l’undicesimo e il dodicesimo di Giada Tirone (2007) rispettivamente nei 50 e nei 100 SL e, infine, col tredicesimo di Ravera nei 100 SL.

Col fiatone ad accomunare lettori, atleti e allenatori, dopo un doveroso recupero, l’appuntamento è per tutti per l’imminente e per i successivi weekend, sempre all’insegna dell’agonismo e, prima ancora, del divertimento.