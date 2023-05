Valle Argentina, Ioculano (PD): “Sindaci e cittadini tenuti all’oscuro dal progetto di realizzazione di una diga in valle Argentina. Un’opera calata dall’alto”

“I sindaci e cittadini della Valle Argentina scoprono dalla stampa che in Valle Argentina il Ministero sta stanziando 800mila euro per la costruzione di una diga da 3-4milioni di metri cubi. Una parlamentare leghista, in un’intervista a un quotidiano locale, ha annunciato lo stanziamento senza che mai il progetto fosse discusso o condiviso con le amministrazioni locali, dimostrando di non conoscere le sensibilità e i bisogni del territorio. Di questo progetto - il cui iter approvativo, stando a quanto dichiarato dalla parlamentare, sembra anche piuttosto celere - è stato calato dall’alto senza alcuna partecipazione: l’opposto di come invece dovrebbe essere impostato lo sviluppo di un’opera, a maggior ragione quando sono impattanti”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano che ha presentato un’interrogazione in aula sul progetto della diga in Valle Argentina.