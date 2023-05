Taggia: convocato per lunedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 19 il consiglio comunale di Taggia. All’ordine del giorno un Odg presentato dal gruppo consiliare ‘Progetto comune’ in merito all'adesione da parte di Taggia alla campagna ‘Riprendiamoci il comune’.

Quindi è prevista una variazione all’addizionale comunale Irpef, l’approvazione delle aliquote e detrazioni dell’Imu per l'anno 2023 e le modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Quindi è prevista la modifica ad un comma del regolamento per il canone unico patrimoniale dell’occupazione del suolo.

In discussione il programma relativo agli affidamenti di incarichi di studio, ricerca, consulenza a soggetti esterni all'amministrazione nel periodo 2023-2025: la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza o alle attività produttive e terziarie, nonchè alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di aree o fabbricati e l’approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025

L’ultimo punto riguarda l’individuazione di un’area per l’installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande nel parco urbano polivalente in via San Francesco al ‘Life park’.