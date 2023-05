Poesia a tema libero, torna il concorso “Parasio città di Imperia”

La poesia dovrà essere inedita e a tema libero. Ogni partecipante potrà presentare 2 poesie a tema libero, inedite (per inedite si intende mai pubblicate in cartaceo).

Gli elaborati dovranno pervenire completi di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, e-mail e breve curriculum artistico, esclusivamente in formato elettronico word (nomefile.doc), insieme al documento attestante l'avvenuto versamento, all’attestazione firmata che le opere sono frutto esclusivo del proprio ingegno e alla dichiarazione per il trattamento dei dati personali, al seguente indirizzo e-mail (posta elettronica): concorsopoesiaimperia@gmail.com entro e non oltre il 30 giugno 2023 Per la partecipazione è previsto un contributo di Euro 15 (quindici) da versare sul conto corrente bancario: BANCO DESIO – Porto Maurizio - 18100 – Imperia