Ospedaletti: mancata ricezione dei canali televisivi, servirà orientare le antenne e installare filtri

Sono numerose le proteste di un consistente numero di residenti e proprietari di seconde case ad Ospedaletti per la mancata ricezione dei programmi televisivi delle principali reti Rai e Mediaset.

Proprio per questo, ieri mattina un tecnico specializzato inviato dalla Rai ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. E’ emerso che, anche a causa di cambiamenti tecnologici apportati recentemente nella trasmissione delle immagini, il problema della mancata ricezione va affrontato e risolto con l'intervento di un antennista che dovrà riorientare le antenne, ed eventualmente inserire i filtri necessari per evitare le interferenze che hanno causato il problema.