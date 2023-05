Ventimiglia: trasferimento in palestra ma grande divertimento per il ‘Minibasket in strada con la Spes’ (Foto)

A causa maltempo il classico ‘Minibasket in strada con la Spes’, ovvero i due tornei riservati ai bambini 2012/13 e 2014/15, si sono svolti al Palaroya ed alla Gil per fare in modo che tutto si svolgesse comunque in piena regola e gli attori principali, i bambini, potessero divertirsi e divertire il pubblico.

Grande lavoro dell'associazione del Presidente Matteo Lupi che, anche quest'anno, ha preparato il buffet per tutti i ragazzi e le società, che hanno così contribuito in maniera diretta e senza tirarsi indietro ad aiutare chi è meno fortunato.

12 le squadre partecipanti nelle due categorie. Tra i più piccoli 2014/15 i team di Ventimiglia, Ranabo, Imperia, Alassio e Cairo Montenotte hanno dato vita a venti partite totali dalle quali è uscita vincitrice la squadra di Alassio, mentre nella categoria aquilotti 12/13 a vincere sono stati i bimbi del Bki Imperia sui vicini d'oltralpe di Nizza con a seguire i team della Ranabo, dell' Olimpia Taggia blu, del Ventimiglia 2, dell'Olimpia bianco e del Ventimiglia 1.

Ma al di là delle classifiche finali, hanno vinto tutti, i bambini ed i loro istruttori che hanno dato vita ad una splendida giornata, con lo scopo nobile di aiutare il prossimo.

Nella mattinata anche i più piccoli 2016/2017 hanno dato vita ad un'oretta di gioco e divertimento, stanchi e contenti si sono guadagnati la loro prima medaglia. Quest'anno anche il Centro Pastore ha dato una mano per lo svolgimento del torneo.

La società frontaliera del presidente Gabriele Lubatti e lo staff tutto ringraziano tutti quelli che hanno partecipato si apprestano a chiudere un'altra bellissima stagione, fatta di fatica e divertimento.