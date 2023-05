Sanremo: pallavolo e tennis: proseguono i campionati studenteschi per elementari, medie e superiori

Continuano i campionati studenteschi che vedono coinvolti i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di Sanremo. Nei giorni scorsi, spazio alla pallavolo S3 (Volley S3) al Mercato dei Fiori con le scuole medie e al tennis con le scuole primarie al Tennis Foce.

Alla fase provinciale volley S3, categoria ragazzi/e, hanno partecipato 5 squadre femminili e 4 maschili provenienti dai seguenti istituti scolastici: I. C. Sanremo Centro Levante, I.C. Arma, I.C. Taggia, I.C. Littardi Imperia, I.C. Pieve di Teco. Per il tennis, invece, sono state coinvolti gli istituti Almerini, Asquasciati, la scuola di San Martino e di Ospedaletti, per un totale di circa 250 bambini.

L’assessore allo sport Giuseppe Faraldi così interviene: “E’bello vedere tornare i campionati studenteschi a Sanremo dopo alcuni anni di assenza: l’Amministrazione comunale riconosce l’importanza delle attività sportive nelle scuole, il loro valore formativo. Un ringraziamento quindi a tutti coloro che tanto si sono adoperati per il raggiungimento di questo risultato”.

E Ethel Moreno, consigliere comunale che ha seguito il progetto, conclude: “Sono state giornate veramente ricche di esperienze per gli studenti che si sono potuti cimentare nel tennis e nella pallavolo ed essere così stimolati sul tema della cultura e della partecipazione sportiva. Tanti complimenti agli studenti coinvolti e agli organizzatori”.