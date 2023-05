Pallacanestro: l'Olimpia Arma Taggia U17 vince gara 1 delle semifinali regionali all'overtime (Video)

SESTRI LEVANTE: Rossi, Milici M., Colombo, Callegari, Smau 15, Scevola, Milici D. 8, Bellagamba, Basso, Zara (cap.) 5, Roberto 18, Nardella 21 - coach: Gonfiantini

OLIMPIA: Bogliolo, Ferrigno 11, Pinto, Guariglia (cap.) 6, Puppo, Prinetti, Di Muzio 1, Pappaterra 30, Di Cosmo 10, Allaria, Lanteri, Lambert 11 - coach: Bellone

Pazzesca vittoria per gli indomabili dell'Olimpia Basket di Arma Taggia. Sabato scorso si è giocata a Sestri Levante Gara 1 delle semifinali regionali Under 17.

Una partita iniziata in equilibrio tra le due formazioni dove i biancoblu resistono agli attacchi dei possenti Levantini. Poi cambia qualcosa e si crea il divario tra le due squadre fino ad arrivare al vantaggio di 16 per Sestri. Ancora una volta l'animo dei ragazzi si sveglia e inizia la rimonta fino alla situazione di pareggio nei minuti finali della partita, quando l'Olimpia riesce a passare anche in vantaggio più volte ma sempre raggiunti dagli avversari. Al termine dei minuti regolamentari il tabellone dice 58-58 e si va all’overtime.

Il supplementare inizia in salita con il Sestri che sale a +4, nonostante la stanchezza e i crampi che colpiscono due giocatori chiave, le ‘olive furiose’ non si arrendono e attaccano con forza andando in lunetta svariate volte; qui, nonostante la bolgia dei tifosi avversari, risultano sempre glaciali e non sbagliano nulla. Quando mancano 2,5 secondi alla fine la situazione è ancora di parità. Nasce così la magia di Ferrigno che raccoglie una palla vagante e tira sulla sirena segnando il canestro che vale la vittoria! Sugli scudi Pappaterra che con una prestazione da vero cecchino scrive 30 sul referto.

"Quelli come me - commenta papà Di Cosmo (in arte Pek) primo tifoso dell'Olimpia - che hanno il piacere di seguire questi ragazzi da anni, sanno con certezza che si scontrano sempre con avversari più grossi, tecnicamente più preparati e con società con bacini di utenza superiori ai nostri ma la grinta e la tenacia che ci mettono è fuori dal comune e spesso determina i risultati finali... Domenica portate gli amici, i parenti, gli animali domestici, vestite di azzurro e fate rumore con la voce, clacson, trombe come volete ma fate sentire il vostro calore… se lo meritano”.

Il commento di coach Luca Bellone non lo possiamo riportare perché sommerso a fine partita da dodici ragazzoni, legati a lui con un rapporto di amicizia e di fiducia veramente raro.

Gli under 17 rappresentano l'ultima compagine della provincia di Imperia ancora in gara per aggiudicarsi un titolo regionale, l'appuntamento è quindi per domenica 28 nella palestra Ruffini di Taggia per una sicuramente avvincente Gara 2.