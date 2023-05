I ragazzi under 15 della Pallamano Imperia conquistano le Nazionali a Misano Adriatico

Domenica ricca di emozioni per i ragazzi under 15 che a Cassano Magnago, vincendo la semi finale di Area contro il Cologne per 43 a 35 sono passati alla finale per il primo e secondo posto contro l’altra finalista, Cassano Magnago. Un primo tempo combattuto che ha visto in vantaggio gli avversari del Cologne per 17 a 21. Tutta un’altra partita il secondo tempo in cui gol su gol, palla recuperata su palla recuperata gli atleti imperiesi hanno sorpassato e poi distaccato gli avversari controllando ed alla fine conquistando la partita.

“Risultato non scontato, ma meritato, frutto di un gran lavoro fatto in quest’anno sportivo anche grazie alla partecipazione al campionato francese di categoria” commenta il dirigente Saul Convalle.

Il successivo tentativo di conquistare il primo posto non è andato invece a buon fine dove il confronto che il Cassano Magnago è stato sfavorevole per la Pallamano Imperia per 52-34 che conquista comunque il suo secondo posto e l’accesso alle finali nazionali.

Atleti: Mirco Barbieri (7), Nicolò Bianchi, Pietro Capponi, Edoardo Convalle (15+16), Francesco Convalle(4+2), Riccardo De Angelis (portiere), Andrea Garelli (2), Ahmet Kakan (4+3), Andrea Leonardi (1), Yahia Nasr (1+4), Andrea Olivieri, Federico Russo, Thomas Vellku (12+5), Riccardo Zarro (1).

Allenatori: Andrea Lurgio, Luca Martini. Dirigenti: Saul Convalle, Patrizia Zanello