Calcio giovanile: Coppa Primavera, l'Alba vince tra gli Under 15 (2008), in finale ha superato 1-0 il FC Vigone

L'Alba calcio ha vinto il Torneo nazionale Città di San Bartolomeo al Mare Coppa Primavera-Trofeo del Centenario categoria Under 15 (2008) svoltasi ieri a San Bartolomeo al Mare e a Diano Marina (IM). In finale ha superato 1-0 il FC Vigone (TO).

Al terzo posto si è classificato l'ASD Salice (Fossano, CN), al quarto l'Imperia. Al torneo hanno partecipato anche AC Vallecrosia (IM), ASD Bandito (Bra, CN), Almese (TO), ASD Val Varaita (Costigliole Saluzzo, CN), Golfo Dianese 1923, Asd Little Club James (GE).

Miglior giocatore del torneo Luka Ivanovski (Alba), miglior portiere Thomas Gaggioli (ASD Salice), capocannoniere Francesco Gullotta (Imperia). Premio per il goal più bello assegnato a Loris Monte (Alba).

Domenica sesto appuntamento con la Coppa Primavera-Trofeo del Centenario, in campo i Pulcini 1 anno (2013), con squadre a 7 giocatori.

Domenica 28 maggio

San Bartolomeo al Mare

Pulcini 1 anno Cat. 2013, a 7.

Venerdi 2 giugno

San Bartolomeo al Mare

Primi Calci 2 anno Cat. 2014, a 7.

Domenica 4 Giugno

San Bartolomeo al Mare

Primi Calci 2 anno Cat. 2015, a 5

Piccoli amici anno Cat. 2016/2017, a 5.