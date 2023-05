Alluvione, "Emergenza Val Nervia Odv" solidale: al via raccolta di generi di prima necessità per l'Emilia-Romagna

L'associazione ambulanze veterinarie "Emergenza Val Nervia Odv" di Dolceacqua scende in campo per aiutare le persone che vivono nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Da ieri ha, infatti, preso il via una raccolta di generi di prima necessità.

“Vista la situazione drammatica che stanno vivendo i cittadini della Romagna la federazione ambulanze veterinarie Ambulanze Veterinarie ‘Emergenza Val Nervia ODV’ ha deciso di istituire una raccolta di generi di prima necessità” - spiega Igor Cassini dell’associazione di volontariato “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua - “I beni di cui attualmente necessita la popolazione romagnola sono farmaci generici, cibo per animali e bottiglie d’acqua da mezzo litro. Tutto è da consegnare in cartoni sigillati con indicazioni del contenuto”.

“Invitiamo tutti i cittadini che vogliono contribuire a questa iniziativa a consegnare tali beni a Dolceacqua in via Tornatore presso l’ex chiesa di fronte al ricovero" - fa sapere Cassini - “Lasceremo la porta d'entrata aperta. La raccolta proseguirà fino a quando la situazione di emergenza non cesserà. La partenza sarà per mercoledì mattina con un convoglio di otto ambulanze, rimorchi per grandi animali ed escavatori. Chi ci vuole aiutare potrà farlo anche facendo una piccola donazione su https://gofund.me/242b507c".