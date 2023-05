Trentino Alto-Adige: il luogo ideale per splendide vacanze in famiglia

La stagione estiva è ormai alle porte e non è più possibile indugiare; è infatti il momento di pensare a dove trascorreremo le vacanze con la propria famiglia; occorre innanzitutto cercare un luogo che sia perfetto per grandi e bambini e a quale altro territorio si può pensare se non al Trentino-Alto Adige? Qui c’è tutto quello che una famiglia può sognare per passare una vacanza indimenticabile: sentieri bellissimi per splendide passeggiate, tantissime piste ciclabili, laghi e fiumi dalle acque cristalline, verdi valli meravigliose, castelli antichi, piccoli e incantevoli borghi storici, grandi città, giardini bellissimi, attrazioni per grandi e bambini, parchi giochi e tanto altro ancora.

Cosa aspettare dunque a prenotare il proprio soggiorno, magari in uno dei tanti hotel con piscina coperta per bambini del circuito Familienhotels Südtirol dove ogni cosa è pensata a misura delle famiglie? Si tratta infatti di strutture ricettive dove qualsiasi esigenza che grandi e piccoli possano avere sarà soddisfatta. È infatti possibile avere a disposizione degli appartamenti molto spaziosi, grandi camere familiari, angoli cucina dotati di frigorifero senza dimenticare le dotazioni base per i bambini più piccoli.

Nelle strutture Familienhotels è anche disponibile, a partire dai tre anni, il servizio assistenza bambini, per non parlare dei menu che sono pensati in modo da rispettare le diverse esigenze dei più piccoli e anche delle aree apposite per i giochi.

Vacanze in famiglia: qualche suggerimento per un soggiorno perfetto

Quando parliamo di vacanze in famiglia, affinché tutto risulti perfetto è necessario fare in modo che i più piccoli abbiano un ricordo magnifico del loro soggiorno in Trentino-Alto Adige; le possibilità fortunatamente non mancano. Ecco quindi qualche utile suggerimento.

Un’ottima scelta potrebbe essere un family hotel a Maranza, all’imbocco della Val Pusteria; qui avremo a disposizione un bellissimo parco giochi acqua e sabbia, un mini zoo e una struttura per delle arrampicate. Non mancano le piscine con vasca per bebè e gli scivoli per i più grandicelli e ovviamente per gli adulti. Il luogo poi è ideale per organizzare delle passeggiate rilassanti e facili anche per i passeggini.

Un’altra splendida idea potrebbe essere un family hotel a Naturno, soleggiato comune che si trova nell’incantevole Val Venosta; nel nostro stupendo hotel avremo a disposizione una scuola di nuoto e una bike academy, un miniclub e attività per ragazzi. Non mancano una piscina all’aperto riscaldata e una vasca per i bambini più piccoli. È possibile sbizzarrirsi anche in un’area giochi di ben 1.000 metri quadrati all’aperto oppure in un’area di 3.000 m quadrati al chiuso.

Altra possibilità è un family hotel a Scena, vicino a Merano; qui i bambini e i ragazzi potranno divertirsi con un percorso a corde alte e con lo zoo alpino con lepri, lama, pony ecc. Ci sono poi un’area giochi interna e una esterna ed è prevista l’assistenza bambini all’aria aperta. I più grandi possono rilassarsi facendo yoga nel bosco o nell’apposita sala yoga o magari facendo escursioni guidate.

Sono comunque tante altre le possibilità offerte dal circuito Familienhotels Südtirol; è sufficiente recarsi sul portale web ufficiale e inserire pochi dati nel motore di ricerca per visualizzare tutte le proposte a disposizione e scegliere quella che ci sembra più adatta alle nostre particolari esigenze.