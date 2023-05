SEO: che cos’è, a cosa serve e perché è importante

Cosa si intende per SEO?

SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization, che in italiano significa letteralmente ottimizzazione per i motori di ricerca. La SEO è quindi un insieme di pratiche e strategie messe in atto dalle agenzie SEO per migliorare la visibilità e la posizione di un determinato sito web nei risultati organici dei motori di ricerca, come Google, Bing o Yahoo.

Ma cosa sono i risultati organici?

Ogni volta che un utente effettua una ricerca su Google, Bing o qualsiasi altro motore di ricerca, visualizza dei risultati. Questi ultimi sono chiamati “risultati organici” poiché pertinenti a ciò che l’utente stava cercando, e non influenzati da pagamenti pubblicitari.

Con che criterio Google ordina i risultati?

I motori di ricerca, che siano Google, Bing o Yahoo, utilizzano algoritmi complessi per analizzare il contenuto delle pagine web e determinare quali pagine offrono la migliore corrispondenza a una determinata query di ricerca. Questi algoritmi prendono in considerazione vari fattori, come la presenza di parole chiave rilevanti, la qualità e l'autorità del sito web, la struttura del sito, l'esperienza dell'utente e molti altri fattori.

E come si migliorano tutti questi fattori? Semplice: con la SEO.

A cosa serve la SEO?

La SEO mira quindi a migliorare la posizione di un sito web nella pagina dei risultati organici dei motori di ricerca, cercando di arrivare in cima tramite diverse tecniche. Ma che vantaggi può apportare tutto questo a un’azienda?

Aumento della visibilità di un sito web : una pagina che si posiziona tra i primi risultati di ricerca ha maggiori possibilità di essere vista dagli utenti; Incremento del traffico di un sito web : un posizionamento elevato all’interno dei motori di ricerca può portare a un aumento del traffico verso un sito web. Gli utenti, infatti, tendono a cliccare maggiormente sui primi risultati di ricerca, poiché considerati più affidabili e sicuri; Targeting di utenti qualificati : la SEO permette di raggiungere utenti alla ricerca di informazioni e prodotti correlati al proprio settore, che hanno un interesse specifico e che quindi sono più propensi ad acquistare o richiedere un contatto; Maggiore credibilità e autorevolezza : un sito web che appare nelle prime posizioni dei motori di ricerca trasmette un senso di credibilità, autorevolezza e affidabilità agli utenti, influendo positivamente sulla percezione dell’azienda. Migliore redditività : la SEO può offrire un buon ritorno sull'investimento a lungo termine. Se un sito web è ben ottimizzato per i motori di ricerca, può continuare a generare traffico e risultati nel tempo, senza dover pagare costantemente per la pubblicità. Competitività nel mercato online : la concorrenza online è intensa. Investire nella SEO può aiutare un’azienda a distinguersi dai concorrenti, a posizionarsi meglio e a ottenere una fetta più grande del traffico e delle opportunità di business online.

Quali sono le migliori tecniche SEO?

La SEO, quando svolta da agenzie SEO professionali, può quindi apportare numerosi vantaggi per la crescita e il successo di un’azienda. Ma come si fa? Esistono molteplici strategie e tecniche di ottimizzazione SEO, che riguardano ogni aspetto di un sito web.

In particolare, le attività SEO possono essere suddivise in due macro categorie: SEO On-Page e SEO Off-Page.

La SEO On-Page comprende attività che vengono eseguite all'interno del sito web stesso, al fine di migliorarne la visibilità sui motori di ricerca. Include l'ottimizzazione dei contenuti, la scelta delle parole chiave, l'ottimizzazione dei tag title e della meta description, la struttura dei link interni, l'ottimizzazione delle immagini, la velocità di caricamento delle pagine e l'usabilità del sito. In sostanza, la SEO On-Page si concentra sulla creazione di un sito web ben strutturato, facile da navigare e ricco di contenuti rilevanti e ottimizzati per le parole chiave pertinenti.

D'altra parte, la SEO Off-Page comprende tutte le attività esterne al sito web e che ne influenzano la visibilità e la reputazione online. È incentrata principalmente sulla costruzione di backlink di qualità provenienti da altri siti web autorevoli e rilevanti. Più un sito web riceve collegamenti da altre fonti affidabili, maggiori sono le probabilità che i motori di ricerca lo considerino come un sito di valore e lo posizionino più in alto nei risultati di ricerca. Altre attività di SEO Off-Page includono la promozione del sito attraverso i social media, l'interazione con la community online, la partecipazione a forum e la creazione di contenuti virali o linkabili.

Conclusione

In sintesi, quindi, la SEO On-Page riguarda l'ottimizzazione interna del sito web, mentre la SEO Off-Page si concentra sulla promozione e la creazione di segnali esterni di autorità e rilevanza per il sito. Entrambe le strategie sono importanti per il successo dell’ottimizzazione e, per questo, dovrebbero essere considerate da un’agenzia SEO come componenti complementari di una strategia efficace.

(Fonte: NetStrategy)