È giusto comprare vestiti costosi ai vostri bambini?

Tutti amano capi costosi, magari realizzati da stilisti famosi, da sfoggiare durante gli eventi speciali. Chi non ha mai apprezzato un capo Hermés, o magari un vestito Louis Vuitton o di Chanel? La moda è un mondo meraviglioso in cui ogni tanto è piacevole perdersi. Certo, anche se un capo costa più del previsto, a volte vale la pena investire i propri sudati risparmi per ottenerlo.

Tuttavia, questo concetto vale sempre? Un adulto può far ciò che più desidera del proprio denaro. Se acquistare un vestito costoso e indossarlo vi rende felici, allora siete liberi di farlo. Cosa dire però di un bambino? Generalmente questa categoria non sceglie direttamente i propri vestiti ma sono i suoi genitori ad acquistarli affinché li indossi. Sostanzialmente si tratta di una necessità che va affrontata, più che di un piacere in sé.

A tal proposito, quindi, viene spontanea la domanda: è giusto comprare vestiti costosi ai propri bambini? Purtroppo, una risposta univoca non c'è, dal momento che sia chi è a favore, sia chi è contro, adduce delle motivazioni diverse. In questo articolo di Sanremonews.it proveremo ad analizzare entrambi i punti di vista e poi daremo le nostre conclusioni in merito.

Prima di procedere, però, sappiate che a prescindere da quali capi acquistiate, potete comunque dare un’occhiata alle Miinto recensioni , per capire se i vestiti da bambino proposti sul portale siano o meno adatti alle vostre esigenze.

Il punto di vista del bambino

Se analizziamo il punto di vista del bambino, che un vestito sia o meno costoso, probabilmente non ha alcun tipo di rilevanza. Di norma i più piccoli si basano su altri fattori per giudicare ciò che li circonda. Per questo motivo, un vestito potrebbe essere costoso ma scomodo, oppure per la loro esperienza brutto a vedersi.

Tenendo conto di ciò, perché costringere un bambino a indossare qualcosa che non apprezza solo perché ha un costo maggiore? Sembra una scelta davvero univoca da parte dei genitori. Questi ultimi percepiscono un valore maggiore nei vestiti costosi poiché in grado di svolgere pensieri e associazioni complesse. Un bambino non è ancora in grado di compiere gli stessi processi mentali.

Il punto di vista dei genitori

I genitori, acquistando presso negozi scarpe online o simili, cercano qualcosa di costoso che possa valorizzare i propri figli. Tenendo conto della propria esperienza, finiscono con lo scegliere prodotti più costosi perché percepiti come migliori.

Partendo però dall’assunto che non sempre questo è vero, come abbiamo appena visto il bambino potrebbe pensarla diversamente. Il genitore è sicuramente in buona fede e non vuole acquistare il vestito solo ed esclusivamente perché ha un costo maggiore ma perché, come già sottolineato, lo percepisce come un valore aggiunto.

I genitori che non vogliono acquistare vestiti costosi

Ci sono poi genitori che non vogliono acquistare a prescindere vestiti costosi ai propri figli. E, naturalmente, anche il loro punto di vista è più che lecito. Alcuni pensano che possano rovinarli facilmente, altri pensano che sarebbe uno spreco perché crescendo non potranno più indossarli.

Come dar loro torto? Anche questi aspetti sono decisamente importanti e del tutto validi. Soprattutto se non si hanno a disposizione cifre importanti da spendere in questo modo. Alla luce di tutto ciò, chi ha ragione e chi ha torto? Vediamolo in conclusione.

Conclusioni