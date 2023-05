Escursionismo: domenica prossima appuntamento sugli alti prati di Corte con Ponentetrekking

Domenica prossima la Guida Ambientale Escursionistica Antonella Piccone di Ponentetrekking, condurrà in un luogo dal sorprendente nome come la forma del monolite che lo caratterizza lungo i verdeggianti alti prati di Corte, che durante il periodo primaverile estivo si ammantano di preziose fioriture.

Il nome, derivante forse dalla presenza in passato di alberi di mela o forse più fantasiosamente per la sua forma arrotondata che ricorda vagamente il frutto proibito. Prati ricchi e generosi che ospitano una nutrita fauna ove non è raro osservare gruppi di camosci o solitari caprioli e dai quali si gode un panorama imperdibile sull’Alta valle Argentina.

Prenotazioni obbligatoria: Antonella Piccone +393911042608