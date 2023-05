Pallanuoto femminile: Rari Nantes Imperia compie l’impresa vincendo 6-10 in casa della Roma Vis Nova

Rari Nantes Imperia compie l’impresa vincendo 6-10 in casa della Roma Vis Nova e spedisce la serie alla ‘bella’ che verrà disputata alla ‘Cascione’ domenica 28 maggio alle 11.30.

Le giallorosse riscattano la sconfitta di gara-1 ed al centro sportivo ‘Santa Maria’ fanno prevalere il maggiore tasso tecnico in squadra. Le padrone di casa però hanno il merito di approcciare meglio l’incontro portandosi sul 2-0 a cavallo dei primi due tempi. Il match è piuttosto bruttino: la tensione per la posta in palio prevalgono sul gioco.

Ma la Rari riesce a rispondere subito: da rigore, Sara Amoretti batte De Acutis e, con una bella palomba, ancora la numero 4 consegna il 2-2. Parità che dura pochissimo dato che Vis Nova mette di nuovo la testa avanti su penalty ma la squadra di Gerbò è ormai in partita e assesta un break da 0-3 – con i gol di Comba e la doppietta della giovanissima Cappello – che definisce il primo strappo all’intervallo lungo.

Nella ripresa, la Rari è brava a non perdere concentrazione: aspetto sul quale aveva peccato una settimana fa. E’ così Iazzetta a dare +3 seguito dalla risposta capitolina. Anche nell’ultimo tempo la squadra rimane unita con Accordino che realizza il rigore del 4-7 momentaneo. E’ nuovamente Carla Comba ad andare in rete ma soprattutto Giorgia Cappello che con la tripletta personale si prende la scena. Le ragazze di Gerbò sono brava a mantenere il divario inalterato nonostante i tentativi della Vis Nova.

A circa 100 secondi dalla fine, Elisabetta Sattin mette il punto esclamativo al match per il 6-10: una settimana fa aveva fallito l’ultimo penalty, oggi chiude i conti in anticipo. La pallanuoto toglie, la pallanuoto dà.

Appuntamento alla Cascione tra una settimana.

ROMA VIS NOVA – R.N.IMPERIA 6-10

(1-0; 2-5; 1-1; 2-4)

ROMA VIS NOVA - De Acutis, Vargas, Cosentino , Tarsia , Bianchi 2, Rugora , Angiulli , Fabbri 1 , Ambrosini 2, Petrini 1, Gilardi , LoMonte, Mercuri. All.: Caparella

RARI NANTES IMPERIA – Bottiglieri, A.Amoretti, S.Amoretti 2, Imola, Mirabella, Iazzetta 1, Comba 2, Reitano, Accordino 1, Cappello 3, Sattin 1. All.: Gerbò

Uscita per limite di falli Mirabella (I) nel quarto tempo.