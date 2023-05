Pallamano: vittoria del San Camillo Riviera Pallamano Imperia nel Campionato di Prima Divisione Femminile Francese

Usd San Camillo Riviera Pallamano Imperia

Ormai manca solo l'ufficialità dell'ultima partita di recupero di domenica 28 Maggio in casa contro il Nizza per salutare la promozione al campionato Pre-Nazionale Francese da parte della squadra Senior Femminile della San Camillo Riviera per la prossima stagione. Con la vittoria in trasferta di sabato scorso a Cagnes, contro la locale formazione, con un perentorio 36/24 le rossoblù hanno messo una seria ipoteca sulla vittoria del campionato.



"Al di là del punteggio finale - ci riferisce il tecnico Antonella Maglio - nei primi minuti non riuscivamo ad essere incisivi come lo siamo di solito. Anche perchè stavamo giocando con lo stesso ritmo di gioco delle nostre avversarie. Una volta riuciti ad alzare le velocità delle azioni della partita non abbiamo avuto più problemi". Tutte le atlete imperiesi hanno ottenuto la loro soddisfazione personale di segnare un gol, mentre và segnalata ancora una bella prestazione del portiere Laura Daprelà con 18 parate. Tutta l'attenzione ora è rivolta agli ultimi sessanta minuti di domenica 28 Maggio al Palasancamillo per concludere in bellezza questa stagione della San Camillo Riviera Pallamano Imperia.

Formazione: Raffaella Broi reti 2, Sofia Carenzo 1, Valentina Cigna 2, Laura Daprelà 18 parate, Alice Olivieri 3, Clara Pellicari 6, Chiara Repetto 8, Giulia Repetto 7, Ksenija Susa 3, Maria Traverso 4. Allenatore Antonella Maglio. Piero Torielli.