Calcio. Serie D, Sanremese, continua la maledizione dei playoff: biancazzurri puniti dall'ex Lo Bosco

SANREMESE-VADO 1-2 (45' e 120' Lo Bosco, 60' Aperi)

Finisce qui. Il Vado vince i playoff, per la Sanremese la maledizione continua

122' rosso a Bregliano per una gomitata a Tinti

120' la decide Lo Bosco! All'ultimo respiro di destro trafigge Tartaro

118' Pellicanò rileva Valagussa. Ultimi minuti di gestione per i biancazzurri

115' squadre lunghe, con il Vado che sbaglia impostazione in fase offensiva e spreca

113' ammonito De Bode per fallo su Panattoni

110' Aita per Nouri nella Sanremese

107' nel Vado Manno per Capra. Nella Sanremese Aperi lascia il posto a Panattoni

Inizia il secondo supplementare, dove il Vado dovrà tentare il tutto per tutto. Alla Sanremese basterà il pari

105' finisce Il primo supplementare. Tra i padroni di casa, Aperi e Nouri sembrano non averne più a livello fisico

102' nella Sanremese Scalzi per Rizzo

101' Nel Vado Bingo e Castiglione rilevano Casazza e Spanu

94' ammonito Tinti, uno dei nuovi entrati dei rossoblu

93' incornata di Maglione su punizione di Rizzo, centrale, Fresia blocca. Ma c'era fuorigioco

Al via i tempi supplementari

Novanta minuti non sono bastati. Come per la sfida col Ligorna di sette giorni fa, si va ai supplementari. Se dovesse rimanere la parità al 120', sarà la Sanremese a vincere i playoff in virtù del miglior piazzamento in campionato

95' Capra si mangia un potenziale match point

93' primo cambio per i matuziani: dentro Giacchino per Riviera

91' Bane lascia il posto a Tinti tra gli ospiti

90' saranno cinque i minuti Di recupero

87' gara che sembra indirizzata verso i supplementari

80' primo cambio nel Vado: dentro Cenci per Castelletto

77' cross di Gagliardi per la zampata di Nouri, Fresia dice di no, ma arriva il fischio per fallo in attacco di Aperi

69' punizione di D'Iglio, vola Tartaro a mettere in corner

65' bomba di Lo Bosco, Tartaro ci mette una pezza poi subisce fallo

60' e per il più classico del gol degli ex, Aperi incorna un preciso cross di Riviera e in controtempo batte Fresia. Parità ristabilita

56' cross di Riviera, Nouri impatta in maniera un po fortuita e per poco non beffa Fresia

52' tiro di Gagliardi deviato in corner

45' la sblocca il Vado: il classico dei gol dell ex, Lo Bosco di testa insacca al termine di un azione che aveva visto un'uscita così così di Tartaro su cross di Ghigliotti, e un salvataggio di Nouri sulla linea. Poi l'incornata vincente del capitano rossoblu

Inizia la ripresa

Termina il primo tempo dopo Due minuti di recupero

42' Vado ancora pericoloso sull'asse Di Renzo - Lo Bosco, provvidenziale l'intervento di piede di Tartaro

39' arrembaggio Sanremese: va al tiro Gagliardi, De Bode dopo una leggera deviazione sventa la minaccia di testa

36' punizione di Rizzo, testa di Larotonda e Fresia si ritrova Il pallone in mezzo alle gambe. Sanremese vicinissima al vantaggio

31' arriva il primo giallo anche per i matuziani, a Larotonda

29' la sagra dei tiri da fuori prosegue con Gagliardi

27' primo giallo della partita a Capra per fallo su Gagliardi

25' cross di Spanu per la testa di Ghigliotti che manca la porta per poco. Vado più intraprendente in questa fase

21' palla persa da Nouri, Capra prova a imbucare in verticale per Lo Bosco ma ci arriva primo ancora una volta Tartaro

19' ci prova Maglione da fuori: tiro potente ma impreciso

17' gran spizzata di Di Renzo per Lo Bosco controllato bene da Bregliano, Tartaro esce sicuro

13' incornata di De Bode su corner di D'Iglio, palla lontana dallo specchio

11' ci prova Di Renzo dal limite dell'area, conclusione fuori ma non di molto, Tartaro era comunque sulla traiettoria

9' gran girata di Lo Bosco che colpisce la traversa. Gran gesto tecnico, ma l'arbitro aveva fischiato un fallo in attacco del Vado pochi istanti prima

5' già tanti capovolgimenti di fronte ma ancora nessuna occasione da gol: partita vivace

1' inizia la finale playoff!

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Riviera, Maglione, Gagliardi, Aperi, Valagussa, Rizzo, Nouri, Larotonda. A disp. Bohli, Bechini, Del Barba, Giacchino, Aita, Panattoni, Pellicanò, Scalzi, Secondo. All. Di Leo.

VADO: Fresia, D'Iglio, De Bode, Capra, Castelletto, Lo Bosco, Di Renzo, Ghigliotti, Casazza, Bane, Spanu. A disp. Ascioti, Tinti, Manno, Cenci, Bonanni, Castiglione, Mele, Lagorio, Bingo. All. Didu.

ARBITRO: Teghille di Collegno