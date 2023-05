Sanremo: conferimento rifiuti, alcune perplessità di una lettrice sull'attuale servizio

"Buongiorno redazione di Sanremonews,

mi chiamo Anna Rinaldi e vorrei sottoporre alla vostra attenzione quello che è successo a me giusto per far capire come funzionano i verbali per la spazzatura.

A marzo ho ricevuto una sanzione di euro 117 per aver conferito, secondo i vigili di Sanremo, la mia spazzatura in via Galilei in giorni sbagliati quando io sono residente in zona Pian di Poma. Mi sono recata al comando per avere spiegazioni e mi è stato detto che avrei potuto fare accesso agli atti, a pagamento, o che avrei potuto mandare ricorso a mezzo pec e così ho fatto inviando le mie spiegazioni il 30.03.2023. Non avendo ricevuto risposta la settimana scorsa ho provato a chiamare il comando dei vigili e mi hanno detto che per via di una legge assurda loro hanno tempo 5 anni per analizzare la pratica; ho così deciso di inviare una semplice mail alla segreteria del comandante e nel giro di un giorno mi è stato risposto a mezzo mail che avevo ragione e che la mia multa era stata annullata perché si sono resi conto che l'incaricato di Amaie energia nel redigere il primo verbale ha scritto male il numero di matricola dei sacchetti e quell'errore, che per carità può capitare a tutti, non è stato controllato da nessuno e mi è arrivata la sanzione.

Chiaramente ho ringraziato il commissario che mi ha risposto ma gli ho anche chiesto di ufficializzare l'annullamento del verbale a mezzo pec visto che noi cittadini dobbiamo difenderci con i mezzi previsti dalla legge credo che anche l'amministrazione comunale debba farlo e una semplice mail non ha nessun valore giuridico. La mia domanda è questa: ma se la mia multa fosse arrivata ad una persona anziana che non aveva la capacità di inviare una pec o di fare il ricorso come sarebbe andata a finire quella multa??? Che la pagava ingiustamente... e poi vogliamo parlare di questo sistema di esposizione della spazzatura? Anche se i cittadini conferiscono bene la spazzatura negli orari previsti ci sono i gabbiani che pensano a devastare i sacchetti e a creare una discarica a cielo aperto e forse sarebbe il caso che l'amministrazione comunale inizi a pensare che i sacchetti lasciati in mezzo alla strada non sono proprio decorosi in una città come Sanremo.

Spero che con questo mio sfogo gli ispettori di Amaie energia prestino più attenzione nel redigere i verbali e che prima di emettere sanzioni si facciano a priori i dovuti controlli anche da parte del comando dei vigili per evitare sia un costo alle casse comunali sia una perdita di tempo per il cittadino onesto e spero che venga presa in considerazione l'idea di mettere cassonetti per la plastica e per l indifferenziata come previsto già per umido e carta.

Anna Rinaldi".