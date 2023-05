Pallapugno: rinviata la partita di stasera tra Olio Roi Aqua S.Bernardo Imperiese e San Biagio

La pioggia caduta nelle ultime ore ha reso impraticabile il terreno di gioco del 'Paolo Gandolfo' e purtroppo la partita di Serie A, prevista per stasera alle 20.30, tra Olio Roi Aqua S.Bernardo Imperiese e San Biagio è stata rinviata. Verrà recuperata in data 1 giugno alle 20.30.



Cambia nuovamente il calendario del club dolcedese, salvo ulteriori rinvii: domani, in casa alle 15, la quadretta di Serie C1 aspetterà la Centro Incontri. Raviola e compagni giocheranno martedì sera 23 maggio, ore 20.30, a Dolcedo contro la SubalCuneo. Poi l'impegno di venerdì sera in casa del Cortemilia di Massimo Vacchetto.