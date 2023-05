Conclusi con successo i campionati europei di vela classe 470 a Marina degli Aregai

Si sono conclusi con la premiazione di questo pomeriggio, i campionati europei di vela classe 470, i cui vincitori saranno presenti alle prossime olimpiadi. Nella splendida cornice della terrazza dell'Hotel Aregai Marine si è tenuta la cerimonia di chiusura con la premiazione dei velisti, animata da emozione e felicità di tanti giovani che in maniera disciplinata hanno gareggiato in questi 10 giorni. Si è trattato di una gara dove le differenze di sesso non hanno alcuna importanza: uomini e donne si sono alternati quali timonieri o prodieri, provenienti da 26 Paesi di tutto il mondo che hanno, grazie alle condizioni atmosferiche, potuto gareggiare in 12 prove su 12. Un primato, secondo gli addetti. Ha vinto l'equipaggio svedese seguito da Germania e Francia.