Turismo a Sanremo, la replica sulle dichiarazioni odierne della maggioranza: "Il centro destra è unito e compatto!"

“Le oniriche dichiarazioni odierne della maggioranza che sostiene Biancheri inducono le forze compatte dell’opposizione di centro destra a cercare di dare conforto e consolazione alla sgangherata maggioranza. Il centro destra è unito e compatto nel criticare le fallimentari e inadeguate politiche di Biancheri sul tema del turismo”. A dirlo unitariamente sono i partiti matuziani di Fratelli di Italia, Lega, Forza Italia e Liguria Popolare.



“Manifestazioni cancellate e assenza di programmazione – continuano - sono carenze evidenziate da tutto il centro destra sia nel richiedere la trattazione della pratica in consiglio, che altrimenti mai vi sarebbe giunta, sia nel presentare gli ordini de giorno, sottoscritti da tutti i consiglieri di opposizione di centro destra. La maggioranza piuttosto, invece di cercare nel mondo dei sogni inesistenti divisioni del centro destra, si faccia una seduta di autoanalisi per capire le ragioni per le quali consiglieri e assessori di Biancheri bussino sempre più frequentemente alle porte del centro destra per lamentarsi e ricercare nuove prospettive per il futuro della città”.