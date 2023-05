Sanremo: la storia delle assicurazioni nella città dei fiori, compie 50 anni l'agenzia 'Franci'

Compie mezzo secolo esatto l’agenzia de ‘La Fondiaria Assicurazioni’ di Giuseppe Mauro Franci. Nata nel 1973, per 50 anni ha visto una storia di polizze, clienti, consulenze assicurative e presenza sul territorio.

L’agenzia ha vissuto le tante trasformazioni che il mercato assicurativo ha avuto in questi anni. E’ cresciuta ed ha saputo essere negli anni sempre sensibile alle esigenze assicurative delle migliaia di clienti che sono e saranno la sua linfa vitale.

Una storia lunga e sicuramente non sempre facile come sono tutte quelle intense e durevoli: sono state cambiate diverse sedi dell’agenzia, inizialmente in via Matteotti per poi passare in corso Mombello e ad oggi in corso Garibaldi. Inizialmente l’agenzia aveva il mandato dalla storica compagnia di Firenze ‘La Fondiaria Assicurazioni’ per poi transitare in Fondiaria-Sai ed approdare infine nel colosso assicurativo UnipolSai.

Inizialmente furono i coniugi Giuseppe Mauro Franci e Adalgisa Garibbo, coadiuvati dall’impiegata Anna Manna a scrivere la storia dell’agenzia e in seguito molte altre persone nel corso degli anni hanno lavorato come dipendenti, sub-agenti o collaboratori.

Ad oggi nel suo sviluppo e nella sua storia, portando avanti i principi e i valori nati nel lontano 1973, soddisfacendo al meglio le esigenze assicurative dei clienti e aiutandoli nel mondo sempre più complesso delle assicurazioni con disponibilità, professionalità, onestà e trasparenza.

L’agente generale Alessandro Franci e il fratello, il Procuratore Andrea, continuano dagli anni novanta nella storia dell’agenzia, con entusiasmo determinazione e professionalità portando avanti una realtà che ha radici ben lontane ma forti e ben piantate nel terreno. Sono coadiuvati dalle impiegate Anna e Giulia e da vari collaboratori e sub-agenti.