Calcio. Finale di stagione dell'Ospedaletti, parla la società: “Siamo retrocessi, ma siamo ugualmente contenti”

“Siamo retrocessi, ma siamo ugualmente contenti”. Con queste parole l’Ospedaletti Calcio ribadisce la propria posizione sulla prima squadra e sul futuro.

“La retrocessione dalla Promozione alla Prima Categoria dispiace, ma non cambia nulla sui progetti di sviluppo futuro - commentano dalla compagine orange - le modalità con cui questa avventura in Promozione si è conclusa, lottando fino all’ultima partita dei playout, ha messo in risalto la volontà di non farci ‘ammaliare’ dalla permanenza in questa categoria, ma ci ha permesso di iniziare un progetto di crescita per i prossimi anni che abbia al centro la valorizzazione dei nostri giovani e di tutti gli under che fanno fatica a trovare collocazione nelle prime squadre, permettendoci anche di comprendere quali prossimi passi andranno fatti”.



“Siamo molto soddisfatti per l’alto numero di nostri atleti che hanno potuto esordire durante quest’anno e raggiungere posizioni da titolari con impegno e grinta - prosegue la società - sono un esempio concreto per i loro compagni che dal settore giovanile hanno la certezza di uno sbocco naturale nella prima squadra. È vero, siamo retrocessi e abbiamo forse pagato un poco di inesperienza, ma ogni progetto con durata pluriennale può avere bisogno di tempo per vedere la propria realizzazione e per la prima volta quest’anno dal nostro settore giovanile sono saliti tanti giocatori in Juniores e in prima squadra, hanno avuto la costanza di provarci e di crederci”.



“Un ringraziamento speciale da parte della società a mister José Espinal che ha saputo mettere il progetto davanti alla realizzazione personale ed al conseguimento dei suoi obiettivi - concludono dalla società orange - lo abbiamo visto prendere per mano ogni giocatore della sua rosa e portarlo a migliorare le proprie abilità e prestazioni e lo abbiamo visto ricevere su molti campi i complimenti degli addetti ai lavori per il coraggio e gli insegnamenti profusi ai giovani. Ancora una volta ci ha aperto la strada per un nuovo progetto come aveva fatto molto bene con il settore giovanile che ha gestito per noi da molti anni portandolo ai livelli di alta qualità dimostrati proprio in questi giorni e a cui dedicheremo ulteriori comunicati. Lasceremo libero José di potere accogliere le molte proposte che da sempre riceve da molte parti e, con molta commozione, gli auguriamo ogni bene possibile certi che le nostre strade rimarranno sempre intrecciate e si rincontreranno tante volte. Il nostro progetto continua e le nuove leve che arrivano dal settore giovanile saranno la linfa per alimentare la crescita che dal 2013 va avanti con rinnovato entusiasmo per cui aspettiamo sempre nuovi atleti e futuri giocatori”.