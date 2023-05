Calcio a 7 UISP della Liguria, la vittoria del team Moto G.P. di Genova consegna alla Federazione di Seborga il suo primo trofeo femminile

È arrivato da Genova e dal campionato di calcio a 7 della UISP il primo trofeo mai conquistato da una squadra femminile in rappresentanza della Federazione Calcistica di Seborga. Al termine di una competizione lunga e combattuta sono state infatti le ragazze del team Moto G.P., da tre stagioni partner della FCPS, a sollevare l'ambita coppa del torneo che le aveva viste già lo scorso anno chiudere sul podio al terzo posto. Nell'edizione 2023, dopo aver dominato a punteggio pieno la regular season composta da 14 squadre ed aver gestito le energie nella fase intermedia, le giocatrici gialloblù genovesi guidate dai coach Davide Granieri e Giuseppe Stranieri hanno messo definitivamente il turbo nel tabellone finale superando nei quarti il Sangio per 11-1, in semifinale il top team del Circolo Autorità Portuale per 4-1 ed in finale la Sestrese per 7-3 al termine di un match pirotecnico, giocato in campo neutro nella suggestiva struttura dell'Aldo Gastaldi di Oregina, che ha visto il Moto G.P. venire raggiunto per due volte dalle avversarie fino al 3-3 di metà secondo tempo e poi essere abile a chiudere i conti nel finale con quattro reti in pochi minuti fra cui l'ultima, splendida, originata da una grande azione di squadra.

Una finale a cui ha partecipato anche il DS della FCPS Matteo Bianchini tornato dopo 20 anni in un quartiere genovese a cui è molto legato: «Una serata indimenticabile, davvero incredibile che il destino abbia scelto come campo neutro della finale proprio quello di Oregina, quartiere di cui mantengo splendidi ricordi fra il 2000 e il 2004... Complimenti da parte di tutta la Federazione di Seborga a questo straordinario gruppo di giocatrici ed ai loro coach che hanno dominato questo torneo dall'inizio alla fine meritando ampiamente la vittoria finale. Si è trattato di un trofeo importantissimo e molto impegnativo, sicuramente caratterizzato da un valore di livello regionale dato che in assenza di tornei di questo tipo nelle province di Imperia e La Spezia tutte le squadre sono confluite in questa competizione disputata prevalentemente da club genovesi ma anche della zona di Savona e Chiavari».

Un trionfo, quello del Moto G.P., che si completa anche con la conquista per il secondo anno consecutivo della Coppa Disciplina riservata alla squadra che ha ricevuto meno ammonizioni ed espulsioni durante la stagione: «Un trofeo che spesso non è facile abbinare alla vittoria finale - ha proseguito Bianchini - e che testimonia ancor più come le ragazze abbiano vinto giocando un calcio spettacolare e molto pulito. Quest'anno è stato poi siglato un vero e proprio record dato che la squadra non ha addirittura ricevuto nessun tipo di cartellino per tutto l'arco delle 23 partite del torneo». I festeggiamenti del Moto G.P., iniziati subito dopo la finale con la bandiera del Principato grande protagonista in campo, proseguiranno sabato pomeriggio nel prestigioso scenario dei Magazzini del Cotone di Genova per la premiazione ufficiale.

Team Moto G.P. 2022-23 - Rosa giocatrici: Giada Guainazzo (Capitano), Giorgia Stranieri (Portiere, Vicecapitano), Francesca Gandolfi, Francesca Canale, Giulia Boschini, Marta Pirino, Elisa Guainazzo, Michelle Gandini, Valentina Napello, Silvia Nietante, Sharon Picone, Monica Fasce, Giulia Moscamora. Coach: Davide Granieri, Giuseppe Stranieri.