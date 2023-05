Ventimiglia: ballottaggio tra 10 giorni, ecco gli incontri previsti dal candidato Flavio Di Muro

In occasione del ballottaggio a Ventimiglia, il Comitato elettorale del candidato sindaco Flavio Di Muro ha organizzato una serie di incontri con i cittadini dei vari quartieri della città per un ultimo confronto in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio.

Di seguito la zona e l’orario degli appuntamenti: sabato prossimo in via Aprosio alle 18:30; domenica alle 11 a Truccio e alle 18 a Nervia al parco di zona Brazzeria; lunedì prossimo ai giardinetti di Latte alle 19 e, alle 21 a Calvo; martedì alle 19 a Roverino e alle 21 alle Gallardi; mercoledì alle 19 alle Gianchette in piazza della chiesa e, alle 21, all’incrocio delle quattro strade a Seglia; giovedì prossimo alla pasticceria Romano di Ventimiglia alta e, alle 21 nel dehor di Pizza Max al Borgo.