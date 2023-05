Sanremo: latino e musica, due eccellenze del Liceo Cassini premiate oggi da Regione e Comune (Foto e Video)

Due studenti del Liceo Cassini di Sanremo sono stati premiati, questa mattina, dalla Regione Liguria e dal Comune per gli ottimi risultati raggiunti nelle scorse settimane in due competizioni nazionali.

Si tratta di Rosa Sakura Mandaglio, che ha ottenuto il primo premio al concorso musicale ‘MusicArte’, e Gabriele Fognini, che ha vinto alla 11a Olimpiade nazionale delle Lingue e delle Civiltà Classiche (sezione Latino).

“È un piacere consegnare questo riconoscimento a Rosa Sakura e Gabriele, anche a nome del presidente della Regione e di tutta la Liguria – commenta l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola, che questa mattina ha consegnato le targhe premio ai due ragazzi nell’aula magna del liceo Cassini di Sanremo - Li ringraziamo e ci complimentiamo con loro, perché hanno portato in alto il nome della Liguria e hanno ottenuto un grandissimo riconoscimento. Un successo che è anche merito del liceo Cassini, una scuola in grado di stare al fianco dei ragazzi aiutandoli a crescere, formandoli e permettendo loro di raggiungere questi risultati a livello nazionale. Un grande risultato, insomma, che dà lustro alla nostra Liguria, a Sanremo, al liceo e ovviamente a questi due ragazzi, che hanno ricevuto un riconoscimento straordinario. Quello che dico ai giovani - conclude l’assessore alla Formazione Marco Scajola – è di credere in sé stessi e nelle proprie possibilità, confrontandosi anche con altre realtà: i risultati arrivano”.

Per continuare con la serie delle eccellenze del Liceo G.D. Cassini, dopo la vittoria alle Olimpiadi Nazionali di lingue classiche che Gabriele Fognini ha ottenuto con una splendida traduzione di Seneca, la studentessa Sakura Rosa Mandaglio della classe prima della sezione musicale ha portato avanti gli onori di casa, partecipando al 7° Concorso Nazionale ‘Scuole in musica’ di Verona. Sakura si è aggiudicata il primo posto, con un punteggio di 100/100, sotto la professionale e sapiente guida del docente di pianoforte, il Professor Paolo Flora.

I brani che Sakura ha suonato sono stati lo ‘studio n° 2’ Op. 72 in sol minore di Moritz Moszkowski e la ‘Danza de la moza donosa’ dalle Danze Argentine Op. 2 di Alberto Ginastera. Ma la giovanissima pianista non solo ha conseguito a soli quindici anni numerosi riconoscimenti e premi, ma a inizio maggio ha vinto il X Concorso Nazionale online organizzato da Musicarte.