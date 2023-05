Sanremo: il professore della Nobel Tommaso Stefanachi presenta il suo libro ‘Zibaldone di pupilli’al Salone del libro di Torino

Domani alle 16, allo Stand della Regione Puglia, in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, per la valorizzazione del Sistema Puglia, si terrà la presentazione in anteprima nazionale di “Zibaldone di pupilli” (Musicaos, Narrativa, 40) di Tommaso Stefanachi, edito da Musicaos Editore, editore ospitato per il terzo anno consecutivo nello stand regionale, insieme agli editori facenti parte dell’APE (Associazione Pugliese Editori).

Tommaso Stefanachi, già presente nel 2022 con il firmacopie del suo primo romanzo “TeleMpatia intensiva” (Musicaos) presso il Salone Internazionale del Libro di Torino, torna per un appuntamento speciale, in cui dialogherà con la blogger/critica Gaia Di Michele.

“Zibaldone di pupilli”, titolo nel quale ritornano echi leopardiani, con riferimenti al Giacomo Leopardi filosofo, racconta la storia di Rita Spaziani, docente siciliana migrata per lavoro in Liguria, a Sanremo. Deve all’insegnamento tutto ciò che di più bello le ha donato la vita: gli incontri con i ragazzi e le ragazze, ciascuno con una storia differente. Giunta al termine del suo percorso lavorativo, decide di custodire per sempre queste storie, annotandole nei racconti del suo personale Zibaldone di pupilli. In questa miniera di memorie la neo-pensionata rievoca relazioni di “pupillanza” e scambi empatici e di virtù, prendendo spunto dalle intuizioni del poeta e, soprattutto, pensatore di Recanati, Giacomo Leopardi. La postfazione del testo è del professor Marco De Carolis.

È un diario che prosegue il suo cammino insieme ai passi di alcuni degli autori più importanti della letteratura italiana del Novecento, come Pascoli, D’Annunzio e Saba. È anche un registro dove Rita traccia il bilancio della sua esistenza personale, che si intreccia con i territori in cui è nata e verso cui è approdata, omaggiati nei dialoghi con le prose di Pirandello e di Calvino, con la poesia di Montale e con la musica di De Andrè.

«Un insegnante in servizio ha il privilegio oneroso di conoscere e vivere da vicino le vite dei ragazzi che il vento del destino soffia nell’ecosistema delle aule scolastiche. Una docente in pensione ha il privilegio onorabile di poterle raccontare, incoraggiata dal soffio vitale del ricordo».

Quando il mondo sfaccettato degli adolescenti si svela e accoglie l’aiuto maieutico di Rita, lo spirito di ognuno dei protagonisti realizza un incontro speciale, che diventa memoria di un esempio di vita.

Tommaso Stefanachi, nato a Casarano nel 1994, è un insegnante di Lettere. Cresciuto a Melissano, in provincia di Lecce, è dedito da sempre all’attivismo sociale e all’associazionismo locale. Laureato in Lettere moderne, dal 2018 vive a Sanremo, dove attualmente lavora come docente nella Scuola Secondaria di I grado “Nobel” dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente. L’ozio per la scrittura, rivelatosi da giovanissimo con la composizione di sfoghi in versi tenuti per lo più privati, è divenuto un primo progetto editoriale con la pubblicazione del suo romanzo d’esordio dal titolo TeleMpatia intensiva (Musicaos, 2022). È un libro nato dal desiderio di approssimare e accompagnare i suoi studenti, e non solo, alle due passioni che ama di più: la letteratura e il Salento, con cui vive un legame simbiotico.





Sabato 20 Maggio 2023 - ore 16.00

presso il Salone Internazionale del Libro di Torino - XXXV Edizione

Stand Regione Puglia

(Padiglione OVAL - U122-V121)

Tommaso Stefanachi

presenta

“Zibaldone di pupilli”

(Musicaos Editore)

dialoga con l’autore:

Gaia Di Michele

(blogger/critica)