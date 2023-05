Sanremo: domani il libro 'L'orologio di Villa Sultana' ospite del pomeriggio all'hotel Londra

Persi tra le pagine de ‘L’orologio di Villa Sultana’, domani alle 16.30, alla sala Napoleon dell’elegante Hotel Londra di Sanremo, l’architetto, artista e attore Elio Marchese, la regista ed attrice Patrizia Campanile con gli attori della Compagnia On Stage con Imperia, cominceranno a raccontare cosa ci facevano nel 1940 un gruppetto di personalità dell’epoca a Villa Sultana.

Spazio e tempo si confonderanno nelle parole della dott.sa Maria Laura Vitali, nelle immagini di villa Sultana dove troverà spazio la neo associazione Esprit Sanremo Perinaldo e de la Cote, a cui si deve la presentazione, con il vicepresidente Marco Mauro e portavoce Alessio Rossi.

Domani sarà un pomeriggio tra mistero, ironia, buon umore e tanta Liguria sull’asse degli anni che si muovono cercando di dare un nome ed un perché ad una bara e ad un corpo nascosto in una grotta perduta in un giardino dove batte da sempre ‘L’Orologio di Villa Sultana’ di Marzia Taruffi, romanzo storico giallo con un’incursione negli Anni Ottanta tra le navi che salpano, pesci e droga e il vicequestore Alfredo Cavalluci che vorrebbe non doversi occupare di casi ‘insoluti’.

Domenica sarà con la casa editrice Golem al Salone del libro di Torino e, il 4 giugno alle 17.30 ‘L’Orologio di Villa Sultana’ partecipa al Festival della Cultura Mediterranea di Imperia. Venerdì 16 giugno alle 18 la presentazione del libro alla rassegna di Perinaldo ‘Seconda stella a destra - Libriamoci tra i profumi e i sapori di Perinaldo’. Venerdì 21 luglio alle 18 sarà al Festival ‘GiallOrmea 2023’.