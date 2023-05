Ospedaletti: all’auditorium comunale il saggio di fine anno degli allievi dell’Accademia Musicale

Domenica 4 giugno alle 16:30, all’Auditorium Comunale di Ospedaletti, si terrà l’ottava edizione del saggio di fine anno degli allievi della Accademia Musicale CPM Edu.

L'Accademia Musicale di Ospedaletti, aperta nel 2014, rappresenta da ormai quasi un decennio un punto di riferimento per la didattica musicale nella provincia di Imperia. Da settembre 2020 la A.M.O. è diventata una struttura certificata CPM Edu, in associazione con il famoso CPM Music Institute di Milano (sede universitaria AFAM), permettendo così agli allievi di sostenere gli esami fino all’ottavo livello.

Il saggio, organizzato dal direttore Roberto Blasi e dai docenti Eleonora Amerio, Veronica Ioppolo, Tony Mercurio ed Enzo Rotondaro, darà la possibilità agli allievi di esibirsi dal vivo, permettendo loro di condividere con il pubblico il lavoro realizzato durante l’anno e di poter vivere un’esperienza preparatoria alla professione del musicista. L’intero spettacolo sarà affidato alla presentatrice Sara Dammicco, al service audio di Sergio Tortonesi, le video riprese saranno a cura di Davide Di Fazio e le fotografie di Gianmaria Moraglia. Sarà presente in qualità di ospite anche l’assessore alla Cultura e al Turismo Giacomo De Vai.

L’Istituto è ufficialmente 'Testimonial Regionale Unicef', parteciperà quindi alla manifestazione anche la presidente dell’ Unicef della provincia di Imperia Colomba Tirari. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno del salone polivalente 'La Piccola' di Ospedaletti, in via Cavalieri di Malta 1.