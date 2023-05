Bordighera: probabile tregua del maltempo, confermata la 'Marcia delle Palme' di domenica

Nonostante la pioggia degli ultimi giorni, le previsioni per la mattinata di domenica prossima mostrano una tregua, nel giorno in cui si svolgerà la tanto attesa ‘Marcia delle Palme’ di Bordighera.

Il ‘Risveglio Bordigotto’, che quest’anno si avvale della collaborazione dell’associazione ‘Bordighera Bene Comune’, conferma lo svolgimento della manifestazione. Appuntamento sul Capo di Bordighera Alta per le iscrizioni dalle 7.30 fino alle 9.30, quando verrò dato il via. Al termine il ritrovo sul Capo per le tradizionali premiazioni effettuate dai presidenti delle due associazioni.

Da quest’anno c’è anche la possibilità di iscriversi online per saltare la fila e passare subito al ritiro del cartellino di partecipazione: iscrizioni su www.marciadellepalme.it. Ad ogni iscritto verrà consegnata una sacca zaino ricordo. Il percorso sarà quello originale, che ha reso celebre la manifestazione in tutta la provincia: partenza dal piazzale del Capo a Bordighera Alta e percorso che attraversa Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, con l’arrivo previsto nuovamente sul Capo, per un totale di circa 15 chilometri.

La ‘Marcia delle Palme’, come da tradizione, è una manifestazione non competitiva, aperta a grandi e piccini, ai gruppi e a tutti coloro che hanno voglia di passare una domenica in allegria.