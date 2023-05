Riscopri la tua passione per la moto questa primavera con MG MotoStore

MG MotoStore è il partner ideale per ogni appassionato di moto, da chi brama l'adrenalina delle strade ai pendolari urbani. Con oltre 4.000 articoli dei migliori marchi, promozioni esclusive e un servizio di consulenza specializzato, il nostro team di esperti con oltre vent'anni di esperienza, garantisce un servizio di qualità superiore.

L'ampia scelta di prodotti si suddivide in diverse sezioni, comprendenti capi d'abbigliamento, caschi e accessori. Nello specifico, è possibile trovare pantaloni estivi per moto, giubbotti, scarpe, stivali, guanti moto estivi , tute in pelle, bauletti moto, caschi Jet e Demi-Jet, da moto-cross o integrali.

MG MotoStore offre anche una vasta gamma di accessori per soddisfare le esigenze di lunghi viaggi o dell'uso quotidiano. Tra questi, navigatori GPS, interfono Nolan, cupolini, teli coprimoto e coprisella, portatarga, borselli e zaini.

Le spedizioni in Italia sono gratuite per importi superiori a 200 euro e la consegna avviene entro 72/96 ore lavorative dalla data di evasione dell'ordine.

Il portale seleziona solo i marchi più apprezzati e autorevoli del settore, garanzia di qualità e sicurezza, come Alpinestars, Nolan, Tucano Urbano, AGV, Shoei, Givi, Grex, Garmin e Airoh.

Il pagamento su MG MotoStore è sicuro e trasparente, con diverse modalità disponibili come PayPal, carta di credito, bonifico bancario o pagamento in tre rate uguali grazie alla partnership con Scalapay.

La sezione "FAQ" del portale risponde alle domande più frequenti, mentre l'area "Outlet" presenta le offerte più convenienti sui caschi e sull'abbigliamento. Il servizio clienti è composto da esperti e appassionati disponibili tramite e-mail, chat online, numero di telefono o WhatsApp.

La qualità dei prodotti e la professionalità del team aziendale sono confermati da più di 500 feedback certificati dai clienti registrati su Trovaprezzi.it, con un ottimo punteggio medio di 4,9/5.