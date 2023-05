Taggia domani dirà addio ad Alessandro Sablone: due momenti per l'ultimo saluto al 48enne

Domani, sabato 20 maggio, si terrà l'ultimo saluto ad Alessandro Sablone. Il 48enne di Taggia è morto in seguito ad una malattia, si trovava ricoverato a Genova. Le esequie si divideranno in due momenti. In tarda mattinata presso l'ex Chiesa di Santa Teresa, nel centro storico di Taggia.



Nel pomeriggio, alle 17, presso il tempio crematorio di Valle Armea a Sanremo, si terrà un momento di raccoglimento con amici e parenti. Sablone era molto conosciuto a Taggia ed in queste ore sono moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa.